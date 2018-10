Chris Hemsworth | «Prima di tutto sono un papà»

vanityfair

: oggi la prof ci stava dicendo dei trucchetti per ricordarci i giorni della settimana in inglese arriva a giovedì fa… - tomlinstew : oggi la prof ci stava dicendo dei trucchetti per ricordarci i giorni della settimana in inglese arriva a giovedì fa… - 78vtomlinson : mi state dicendo che chris evans e chris hemsworth non vestiranno più i personaggi della marvel. Quindi li fate mor… - Michelelvx5 : @DavidBasco86 @LaJambeNoir7 Sì, Hank Pym lo han pressoché ignorato nella sua declinazione supereroistica. Chris Hem… -

(Di venerdì 5 ottobre 2018)in Australiain Australiain Australiain Australiain Australiain Australiain Australiain Australiain AustraliaAnche quando non veste i panni del dio Thor,è undivino. L’attore australiano, protagonista del nuovo film Marvel Bad Times at the El Royale (in sala dal 12 ottobre), non manca di citare i suoi tre figli in una qualsiasi intervista, ribadendo spesso cheruota intorno a India Rose, 6 anni, e ai gemelli Tristan e Sasha, 4, nati dall’amore con Elsa Pataky. Così quando gli è toccato scegliere tra «famiglia» e «carriera»,non ha mai avuto dubbi. E non se n’è mai pentito. LEGGI ANCHEElsa Pataky e, una domenica australiana «Ci ...