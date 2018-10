: Bloomberg: chip-spia cinesi all'interno dei server Apple, Amazon e altre società USA - HDblog : Bloomberg: chip-spia cinesi all'interno dei server Apple, Amazon e altre società USA - NotizieIN : Chip cinesi per spiare Apple e Amazon? - CyberNewsH24 : • News • #Chip cinesi per spiare Apple e Amazon? -

piccoli come un chicco di riso, made in Cina, infilati nei server dei big della tecnologia americana,come, assieme ad altre trenta società statunitensi,per carpirne i segreti industriali e commerciali. Secondo quanto riporta Bloomberg, minisarebbero stati collocati da spie dell'Esercito cinese nelle schede madri dei server. Secca smentita arriva da: "Non è stato mai rinvenuto nessunmaligno o manipolazioni dell'hardware nei server". Stessa smentita anche da.(Di venerdì 5 ottobre 2018)