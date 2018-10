China Open | Fognini vince la semifinale e ' vendica' Cecchinato

WTA China Open – Sabalenka spinge sull’acceleratore : Garcia si arrende con bagel nel terzo set : Aryna Sabalenka stacca il pass per i quarti di finale del China Open: la tennista bielorussa elimina Garcia al terzo set Aryna Sabalenka continua a stupire. La tennista bielorussa ha dimostrato di potersela giocare alla pari con le top player del circuito e anche batterle. Dopo aver eliminato, nel turno precedente, Garbine Muguruza, ex campionessa di Roland Garros e Wimbledon, Sabalenka ha estromesso dal torneo anche Caroline Garcia, ...

WTA China Open – Wang fa impazzire il pubblico! Altra impresa : dopo Ostapenko elimina anche Pliskova : Qiang Wang accede ai quarti di finale del China Open: la tennista cinese strappa applausi dopo il successo su Karolina Pliskova Qiang Wang continua a far sognare il pubblico del China Open. dopo aver battuto Jelena Ostapenko, la tennista cinese ha eliminato anche la quotatissima Karolina Pliskova, numero 7 del ranking mondiale femminile. Qiang Wang, numero 28 WTA, si è imposta in 1 ora e 39 minuti di di gioco con un doppio 4-6. Nei quarti ...

WTA China Open – Caroline Wozniacki non stecca : Kontaveit eliminata in due set : Caroline Wozniacki supera Anett Kontaveit e accede ai quarti di finale del China Open: la tennista danese supera l’avversaria in due set Servono quasi 2 ore a Caroline Wozniacki per superare l’ostacolo formato da Anett Kontaveit e accedere ai quarti di finale del China Open. La tennista danese, attualmente numero 2 del ranking mondiale femminile e campionessa degli Australian Open in carica, ha superato la tennista estone con il punteggio ...

China Open – Kerber irriconoscibile : Zhang firma l’impresa al terzo set : Angelique Kerber sconfitta agli ottavi di finale del China Open: la tennista numero 3 al mondo si arrende a Shuai Zhang nel terzo set Pubblico del China Open in festa per il successo della giocatrice di casa Shuai Zhang, autrice di un’impresa a dir poco eccezionale. La tennista cinese, numero 45 del ranking mondiale maschile, ha eliminato Angelique Kerber agli ottavi di finale del torneo asiatico. La tennista tedesca, numero 3 al mondo, è ...

China Open – Osaka è ingiocabile : Goerges spazzata via in due set! : Naomi Osaka continua la sua marcia inarrestabile nel China Open: la tennista nipponica supera Julia Goerges e accede ai quarti di finale Il China Open sembra avere la sua favorita: Naomi Osaka, fresca vincitrice degli US Open, continua ad avanzare implacabile nel suo cammino verso la finalissima del torneo asiatico. Osaka, numero 6 del ranking mondiale femminile, ha liquidato in poco più di un’ora la tedesca Julia Goerges, imponendosi in ...

WTA China Open - disastro Stephens : crollo nervoso e sconfitta contro la Cibulkova : WTA China Open, Sloane Stephens è caduta sotto i colpi della Cibulkova, sconfitta al terzo set agli ottavi in quel di Pechino WTA China Open, Sloane Stephens è già fuori. Una delle grandi favorite del torneo non approda neanche ai quarti di finale, sconfitta oggi a Pechino dalla collega Cibulkova in tre set. Dopo un inizio dominante della Stephens, l’americana è letteralmente crollata, sopratutto mentalmente. Vinto il primo set per ...

WTA China Open – Wozniacki trionfa su Martic : la numero 2 al mondo avanza agli ottavi di finale : Caroline Wozniacki accede agli ottavi di finale del China Open: la tennista danese supera Petra Martic in due set Caroline Wozniacki stacca il pass per gli ottavi di finale del tabellone femminile del China Open senza grossi problemi. La tennista danese, numero 2 del ranking mondiale femminile e campionessa degli Australian Open in carica, ha superato la croata Petra Martic in 1 ora e 48 minuti, imponendosi in due set con il punteggio di ...

China Open – Pavlyuchenkova scorretta - Sloane Stephens non si trattiene : “quella troia ha cercato di…” [VIDEO] : Scambio duro, prima tennistico, poi verbale, fra Sloane Stephens e Anastasia Pavlyuchenkova: la tennista russa tira uno smash al corpo dell’avversaria che reagisce con rabbia Volano parole grosse durante la sfida del China Open fra Sloane Stephens e Anastasia Pavlyuchenkova. Le due tenniste si sono date battaglia per quasi 3 ore di gioco, senza esclusione di colpi. In tutti i sensi. Sloane Stephens ha infatti avuto da ridire nei ...

WTA China Open – Pliskova non sbaglia : Sasnovich eliminata in due set : Karolina Pliskova avanza nel main draw femminile del China Open: la tennista ceca supera Aliaksandra Sasnovich in due set Vittoria convincente quella di Karolina Pliskova su Aliaksandra Sasnovich nei sedicesimi di finale del China Open. La tennista ceca, settima forza del ranking mondiale femminile, si è imposta in 1 ora e 27 minuti sulla bielorussa, numero 32 WTA. Pliskova ha vinto i due set utili per accedere agli ottavi di finale con il ...

WTA China Open – Sabalenka vince ancora : Muguruza si arrende in due set : Dopo il trionfo a Wuha, Aryna Sabalenka continua a vincere: la tennista bielorussa stende Muguruza e accede agli ottavi del China Open Aryna Sabalenka sembra averci preso gusto. Dopo aver sbaragliato la concorrenza nel corso del WTA di Wuhan, la tennista bielorussa ha ripreso il suo cammino vincente anche sul cemento del China Open. Sabalenka, attualmente numero 16 del ranking mondiale femminile, ha sconfitto Garbine Muguruza in due set, ...

China Open : Mayer ko - Berrettini supera il primo turno : Buon esordio di Matteo Berrettini al 'China Open', torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 3.401.860 dollari in corso sul cemento di Pechino, in Cina. Il 22enne romano, numero 58 del mondo ha ...

China Open : Mayer ko - Berrettini supera il primo turno : Buon esordio di Matteo Berrettini al 'China Open', torneo Atp 500 dotato di un montepremi di 3.401.860 dollari in corso sul cemento di Pechino, in Cina. Il 22enne romano, numero 58 del mondo ha battuto 6-3 6-2 l'argentino Leonardo Mayer, numero 52 Atp. Al secondo turno il tennista italiano affronterà il britannico Kyle Edmund, 16,. Oggi debuttano altri due azzurri: compito agevole ...

WTA China Open – Caroline Garcia stacca il pass per gli ottavi : Hercog sconfitta in due set : Caroline Garcia accede agli ottavi di finale del China Open: la tennista francese supera in due set la slovacca Polona Hercog Dopo poco più di 1 ora e 40 minuti di gioco, Caroline Garcia stacca il pass per gli ottavi di finale del China Open. La tennista francese, numero 8 del ranking mondiale femminile, nonché 4ª testa di serie del seeding del torneo cinese, si è imposta in due set sulla slovacca Polona Hercog. Garcia ha vinto i due set ...

WTA China Open – Ostapenko - che figuraccia! Wang le rifila due bagel in meno di un’ora : Qiang Wang rifila una sonora ripassata a Jelena Ostapenko: la tennista cinese supera l’ex campionessa del Roland Garros con un doppio 6-0 Bastano 56 minuti a Qiang Wang per ottenere una delle vittorie più facili e, allo stesso tempo, più prestigiose della sua carriera. Sul cemento del China Open, sul quale si è presentata come wild card, la tennista cinese ha fatto impazzire il pubblico di casa, rifilando una sonora ripassata a Jelena ...