Centella asiatica | i benefici oltre la lotta alla cellulite

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Chiamata anche “pianta della tigre” o “ginseng indiano”, laè un’erba molto conosciuta da chi si occupa di bellezza e benessere. A scoprire le sue virtù è stata la tradizione medicinale indiana che ne ha intuito le potenzialità nella cura di malattie della pelle e ulcerazioni. Proprietà della: antiLaè conosciuta soprattutto per la sua azione stimolante sulla circolazione venosa. Quest’erba, infatti, è in grado di stimolare la produzione di collagene rendendo più toniche le pareti dei vasi sanguigni e dunque migliorandone l’elasticità. Favorendo la circolazione, lapuò essere utile per alleviare i problemi di ritenzione idrica e dunque può contribuire a ridurre la. L’autunno può essere il momento giusto per mettere in campo strategie vincenti contro la, ...