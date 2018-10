CECILIA RODRIGUEZ REPLICA AD UN FAN DI FRANCESCO MONTE Scusa | perché lo scrivi a

GF Vip : Francesco Monte piange per CECILIA RODRIGUEZ e lei commenta duramente : Francesco Monte, rinchiuso nella casa del Grande Fratello Vip, piange per Cecilia Rodriguez e lei commenta duramente su Instagram. Lo scorso anno l’ex tronista era entrato nella casa di Cinecittà per convincere la fidanzata, infatuata di Ignazio Moser, a tornare con lui, ma la sorella di Belen l’aveva lasciato in diretta tv davanti a tutta l’Italia. La coppia stava insieme da diversi anni e progettava le nozze, per questo ...

Belen e CECILIA RODRIGUEZ tra Inter - palestra e moda : "La nostra vita sexy" : B : "Io volevo fare il chirurgo, perché nello sport sono completamente negata. Da piccola facevo danza classica. Oggi nella vita ballo, un po' di qua un po' di là". Chi è più Interista? B : "Lo sono ...

Belen e CECILIA RODRIGUEZ in coro : "Noi tifiamo Inter" : Belen e la sorella Cecilia hanno avuto molta visibilità in questi anni e ancora continuano ad averne. La sorella maggiore delle Rodriguez, però, è il vero centro canalizzatore dell'attenzione dei ...

CECILIA RODRIGUEZ ed Ignazio Moser se la spassano a Zanzibar : le FOTO hot della loro vacanza selvaggia : Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser sono sempre più innamorati, la coppia è attualmente a Zanzibar per una vacanza selvaggia Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, dopo essere stati impegnati alla settimana della moda di Milano, sono volati a Zanzibar. Nella splendida meta vacanziera, i due piccioncini si stanno concedendo un po’ di relax, tra un safari ed un bagno tra le acque limpide del mare africano. Cecilia, in questo magnifico ...

CECILIA RODRIGUEZ dopo Francesco Monte : cambia squadra per amore di Ignazio : Cecilio Rodriguez, cambio squadra e cambio uomo Cecilia Rodriguez, sorella minore della più famosa Belen Rodriguez, confida in una intervista a Fuorigioco -inserto domenicale de La Gazzetta dello Sport- di aver cambiato squadra per amore. Infatti la bella Cecilia prima tifava la sempre vincente Juventus per amore di Francesco Monte, adesso pare essere più votata ai […] L'articolo Cecilia Rodriguez dopo Francesco Monte: cambia squadra per ...

Belen Rodriguez - conflitti in famiglia : CECILIA svela per cosa litigano le due celebri sorelle : ... è tornata alla ribalta della cronaca per le sue dichiarazioni rese nel corso di una recente intervista, dove ha rivelato dei particolari ancora inditi sul suo rapporto con la celebre sorella Belen . ...

CECILIA RODRIGUEZ rivela : “Sgrido spesso Belen” : Belen Rodriguez e Cecilia Rodriguez ai ferri corti? Il retroscena Cecilia Rodriguez e Belen Rodriguez qualsiasi cosa facciano o dicano faranno sempre notizia. E anche stavolta un’intervista rilasciata al TGCOM24 dalla sorella della popolare conduttrice di Tu si que vales ha già fatto molto discutere i tantissimi fan sui social. Cosa ha detto la bella ex fidanzata di Francesco Monte? In questa circostanza il giornalista le ha domandato il ...