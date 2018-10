Catania | Pietro Lo Monaco eletto consigliere federale

calcioweb.eu

(Di venerdì 5 ottobre 2018) L’ Assemblea dei club di Lega Pro, in programma oggi presso la sede della Lega Pro a Firenze, ha candidato alla carica di Presidente della F.I.G.C. Gabriele Gravina in un clima di totale e convinto sostegno alla presenza di 54 club su 58. “E’ un segnale importante che viene dai club di Lega Pro – dichiara il Presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina – che non è indicativo solo nei numeri, ma denota anche una piena condivisione e un forte senso di responsabilità. Quello che credo sia l’aspetto che va evidenziato, è il consenso tangibile su una piattaforma articolata che raccoglie idee e progetti per un vero rinnovamento del calcio italiano. Siamo, infatti, chiamati ad un atto di responsabilità per un percorso di rilancio del calcio, che soffre una crisi di identità e ha bisogno di avere certezze definite. Stiamo portando avanti un lavoro di squadra con le componenti Dilettanti, ...