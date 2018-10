Caso stupro | gli sponsor in fuga da Ronaldo? Rischia di perdere 1 miliardo

Cristiano Ronaldo accusato di stupro nel 2009 da una donna a Las Vegas. La polizia riapre il Caso. CR7 : 'Fake news' : La polizia di Las Vegas ha deciso di riaprire un caso di presunto stupro ai danni di Kathryn Mayorga, una donna americana che giovedì della scorsa settimana ha avviato una causa legale nel tribunale ...

Omicidio e stupro - non suicidio : riaperto il Caso della donna trovata morta alla stazione - due sospetti : Non fu suicidio, ma Omicidio preceduto da stupro. Una donna pescarese di 33 anni fu trovata morta sotto il tunnel della stazione ferroviaria di Pescara la notte del 30 agosto 2017: in un primo tempo, ...

Il Papa conosceva il Caso del frate accusato di stupro? : E che lo stesso Bergoglio avrebbe incontrato Salonia - come riporta lasicilia.it nella cronaca del 16 settembre - per 'salutarlo e ringraziarlo''. Il frate è stato accusato perché considerato vicino ...