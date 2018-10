Casio G-Shock | i nuovi GBD-800 connessi allo smartphone

gqitalia

: G-Shock GBD-800, orologio digitale rugged con stile vintage e collegamento Bluetooth Casio, storico marchio dell'or… - fainformazione : G-Shock GBD-800, orologio digitale rugged con stile vintage e collegamento Bluetooth Casio, storico marchio dell'or… - fainfoscienza : G-Shock GBD-800, orologio digitale rugged con stile vintage e collegamento Bluetooth Casio, storico marchio dell'or… -

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Dopo il successo dei GBA-800, G-decide di fare un ulteriore passo avanti all’interno deiGBD-800. Questimodelli sono contraddistinti da un display digitale e dalla possibilità di collegarsi tramite Bluetoothpersonale, che grazie all’app G-Connected monitora le calorie bruciate, i percorsi e le attività svolte (soprattutto per il running), diventando un riferimento per chi ama il fitness e gli sport all’aria aperta. IG-GBD-800 sono dotati di accelerometro a triplo asse per registrare i passi percorsi: l’utente può impostare un obiettivo di passi e tenere traccia dell’avanzamento, nonché visualizzare il conteggio dei passi giornalieri, le calorie consumate (in base al tasso metabolico basale e il conteggio dei passi) e il grafico del conteggio dei passi, con cinque livelli d’intensità di allenamento nell’app. Con la ...