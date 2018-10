Casi di colera | in netto miglioramento i due pazienti stranieri a Napoli

Napoli - due Casi di colera : ricoverati madre e figlio di ritorno dal Bangladesh : A Napoli non si avevano più notizie del colera dal 1973 quando ci fu un'epidemia, l'ultima grave in Italia. Eppure in questi giorni nella citta' partenopea è scattata l'allerta colera ed è ritornata quell'ormai antica paura, dopo che due persone, mamma e figlio, sono stati ricoverati all'ospedale Cotugno, specializzato nella cura delle malattie infettive. Si tratta di immigrati residenti a Sant'Arpino, comune in provincia di Caserta, da poco ...

Colera - Yemen : a Hodeidah quasi triplicati i Casi di colera in 3 mesi : Save the Children ha reso noto che in soli 3 mesi i casi sospetti di colera registrati a Hodeidah, l’area Yemenita colpita dalla drammatica escalation dei combattimenti tra gli Houthi e le forze appoggiate dalla Coalizione guidata da Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti, sono quasi triplicati, passando dai quasi 497 casi di giugno ai 1.342 di agosto. Save the Children sottolinea il rischio di una catastrofe umanitaria se gli scontri attorno al ...