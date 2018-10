Card Marx | aggiorniamo diritto canonico dopo gli abusi sessuali

Il Cardinale Marx : "Il nazionalismo non è cattolico" : "Il patriottismo è buono, ma il nazionalismo non è cattolico": è quanto ha affermato il presidente della Conferenza episcopale tedesca e arcivescovo di Monaco e Frisinga, cardinale Reinhard Marx, stretto collaboratore del Papa come membro del Consiglio di cardinali per la riforma della Curia (C9) e presidente del Consiglio vaticano per l'Economia, in merito all'ondata di movimenti populisti e xenofobi che si registra in ...