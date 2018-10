Campionato Europeo di Polo Fip 2018 | trionfano l’Italia e l’eleganza

BOCCE/ Mana - Ferrero e Roggero conquistano l'oro al Campionato Europeo : Mana, cuneese nato a Saluzzo, è oro nell'individuale mentre Ferrero , di Envie, e Roggero , Asti, lo sono nella staffetta. Matteo Mana ha vinto l'individuale ed è diventato il nuovo Campione d'Europa. ...

Pallavolo – Campionato Europeo U19 : l’Italia stende la Turchia - le azzurre staccano il pass per la finale : La gara che assegnerà il titolo si svolgerà domani e l’Italia affronterà una tra Russia e Polonia Grazie all’ennesima convincente prestazione la nazionale italiana under 19 ha conquistato la finale nel Campionato Europeo di categoria, in corso di svolgimento a Tirana. Nella partita di oggi le azzurrine di Massimo Bellano hanno avuto la meglio 3-1 (25-15, 10-25, 25-22, 25-22) sulla Turchia, avversario sempre ostico che anche lo scorso ...

Campionato Europeo di Trotto : sport e glamour - : A loro il compito di salutare il pubblico e gli ospiti con interventi sui trampoli e spettacoli di giocoleria. IN CHIUSURA: "FUOCHI D'ARTIFICIO"! Sarà firmato "I Razzi Store" lo spettacolo ...

Campionato Europeo di tiro alla targa - gli azzurri vanno a caccia a Legnica dei pass per i Giochi di Minsk : azzurri arrivati a Legnica dove sono in palio i titoli continentali e i pass per i Giochi Europei di Minsk 2019 Dopo il raduno al Centro Tecnico Federale di Cantalupa la Nazionale azzurra è arrivata ieri a Legnica, in Polonia, sede del XXVI Campionato Europeo di tiro alla targa. IL PROGRAMMA – Ieri, nella giornata dedicata al Congresso Elettivo World Archery Europe che ha visto la conferma di Mario Scarzella nelle vesti di Presidente ...

Vela – Campionato Europeo Rs : in Polonia le prime regate : Al via le prime regate del Campionato Europeo Rs in Polonia e del Mondiale giovanile 470 a Bracciano Sono iniziate oggi le regate del Campionato Europeo RS:X a Sopot, in Polonia, il 2018 RS:X Windsurfing Europeans and youth Europeans & Open Trophy, con una classifica riservata agli Under 17. Durante la Cerimonia d’Apertura di ieri 20 agosto i 223 velisti in rappresentanza di ben 30 nazioni, sono stati ospitati sotto la tenda ’igloo’ ...

Vela – Campionato Europeo Rs Feva : tre equipaggi azzurri in Gold fleet : Conclusa la prima fase degli Europei RS Feva a Weymouth (GB). Tre equipaggi azzurri in Gold fleet È terminata domenica 12 agosto dopo 6 prove la serie di qualifiche che dividerà la flotta in Gold e silver al Campionato europeo Rs Feva, in svolgimento nella baia di Weymouth, già scenario delle regate olimpiche nel 2012. Le condizioni decisamente inglesi con pioggia battente in tutti i due giorni e vento da 15 a 25 nodi con raffiche al di ...

Ciclismo - Trentin d'oro al Campionato Europeo di Glasgow : Questa di oggi è una giornata storica per l'Italia e per Matteo Trentin che ha vinto l'oro agli Europei di Glasgow, in Scozia. Il ciclista 29enne di Borgo Valsugana, infatti, si è messo alle spalle l'olandese Van der Poel e il belga Van Aert, beffati alla fine da uno sprint incredibile dell'azzurro. --La giornata e la gara, lunga 230 chilometri, è stata pesantemente condizionata dalla pioggia ma alla fine Trentin è riuscito a vincere il ...

Vela – Campionato Europeo Melges 24 - Maidollis allunga il passo : Arkanoè by Montura scivola in settima posizione, gli aggiornamenti del Campionato Europeo Melges 24 Bella giornata di Vela oggi per i settantadue equipaggi impegnati a Riva del Garda nel Campionato Europeo Melges 24. Dopo le quattro prove disputate nelle prime due giornate, i partecipanti hanno finalmente potuto beneficiare di un’Ora ben stesa e consistente, che ha permesso al Comitato di Regata, presieduto dall’Americano Hank ...

Golf – Campionato Europeo a squadre - una vittoria e una sconfitta per gli azzurri in gara : Nei gironi di qualificazione vincono Tadini-Laporta mentre non ce la fanno Gagli-Migliozzi Una vittoria e una sconfitta per gli italiani impegnati nell’European Golf Team Championships, ossia il Campionato Europeo a squadre, manifestazione innovativa inserita nell’ambito di Berlin Glasgow 2018 European Championships. Al PGA Centenary Course del Gleneagles Hotel, ad Auchterarder in Scozia, nei gironi di qualificazione, che promuoveranno la ...

Vela – Campionato Europeo Melges 24 - Arkanoè by Montura è seconda solo a Maidollis : Akranoè by Montura miglior barca di oggi “Giornata più che positiva, quasi perfetta per Arkanoè by Montura – questo il commento di Karlo Hmeljak, tattico a bordo dell’imbarcazione dell’armatore e timoniere Sergio Caramel, dopo la seconda giornata di regate a Riva del Garda per il Campionato Europeo Melges 24. “Abbiamo fatto due ottime partenze che ci hanno consentito di giocare la partita con tutti i top team ...

Vela – Campionato Europeo 2018 : Lorenzo Pezzilli dalle prime virate in Optimist al podio : Lorenzo Pezzilli, dalle prime virate in Optimist al podio del Campionato Europeo 2018 Nato e cresciuto in casa Circolo Velico Ravennate, il giovane atleta Lorenzo Pezzilli sta raccogliendo una lunga scia di successi con il suo Optimist sul panorama italiano ed internazionale. Prima della sua partenza con la Nazionale Italiana per il Campionato Europeo di Ledro, abbiamo fatto una chiacchierata con il velista classe 2005 per ...

Basket - doppio sorriso per l’Italia : le Nazionali azzurre 3×3 qualificate al Campionato Europeo Under 18 : Le Nazionali azzurre 3×3 U18 si qualificano al Campionato Europeo di Debrecen, in programma dal 31 agosto al 2 settembre Le Nazionali maschile e femminile Under 18 si qualificano al primo colpo. A Bari, sui campi appositamente allestiti al Molo San Nicola, vincendo i rispettivi gironi a punteggio pieno, le azzurre e gli Azzurri Under 18 approdano direttamente alla fase finale della FIBA 3×3 U18 Europe Cup, il Campionato Europeo, ...

Vela – Campionato Europeo Contender : vittoria al danese Andreasen : Bellissima conclusione del Campionato Europeo Contender: fino all’ultima prova suspance podio. Alla fine la spunta meritatamente il danese già campione del mondo ed Europeo Andreasen che con ulteriori due primi di giornata si è imposto su tutti Cinque giornate di sole e vento sul Garda Trentino e un Campionato Europeo Contender riuscitissimo oltre che tiratissimo: l’apparente enorme vantaggio dell’italiano Marco Ferrari con l’ultimo giorno ...

Vela – Campionato Europeo Contender - Marco Ferrari resta al comando dopo la prima giornata delle finali : Iniziate le finali ai Campionati Europei Contender al Circolo Vela Arco: Marco Ferrari mantiene la leadership nonostante una giornata non brillantissima Nonostante la giornata un po’ nuvolosa del mattino sul Garda Trentino si è poi aperto il cielo portando nel primo pomeriggio sole e vento da sud, tornati quindi protagonisti per la gioia dei 130 regatanti impegnati al Campionato Europeo Contender, organizzato dal Circolo Vela Arco e in ...