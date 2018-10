Cambiamenti climatici | le soluzioni di Paul Hawken | padre del capitalismo naturale

Greenpeace : manifestazioni in 15 città italiane per chiedere a Generali di diventare leader contro i Cambiamenti climatici : “Acqua alta in arrivo”, “cambiamenti climatici in corso”. Con questi messaggi i volontari di Greenpeace hanno manifestato quest’oggi in circa 15 città italiane, nei pressi di diverse agenzie di Assicurazioni Generali. “Il binomio cambiamenti climatici e Assicurazioni Generali – si legge in una nota – è presto spiegato: da circa un anno Greenpeace, in collaborazione con Re:Common e molte associazioni internazionali, chiede al ...

Progetto congiunto Unimore e MUSE di Trento rivolto al mondo della scuola sui Cambiamenti climatici : ... presso l'Aula 1.1 del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche , via Campi 101, a Modena, prenderà il via questo Progetto biennale dal titolo 'cambiamenti climatici tra Scienza e Coscienza', ...

Foresta contro carbone : la battaglia europea per i Cambiamenti climatici : A circa cinquanta chilometri da Colonia sorge una Foresta millenaria, la Foresta di Hambach. Con i suoi 12.000 anni è una delle foreste più antiche e ricche di biodiversità d'Europa ma RWE, la più ...

Cambiamenti climatici - Kyoto Club : l’innovazione del settore agricolo un’azione fondamentale per ridurre le emissioni : Come funziona la PAC, come vengono gestiti i fondi, in che misura contribuisce all’espansione del biologico, nella promozione per il miglioramento della sostenibilità ambientale, nella lotta contro i Cambiamenti climatici e nella diffusione di più sane abitudini alimentari. Queste le domande a cui vuole rispondere “CAPsizing – Per la resilienza climatica” il nuovo progetto di formazione e informazione promosso da Kyoto Club con il contributo ...

Pianeta Terra e Cambiamenti climatici : nuovo studio sul vapore acqueo : Fin dagli anni cinquanta, gli scienziati hanno avuto modo di osservare che la relazione tra la temperatura superficiale della Terra e il calore che quest’ultima emana è sorprendentemente diretta e lineare. Uno studio realizzato dal Massachusetts Institute of Technology ha creato un modello che è in grado di spiegare il motivo di questo rapporto così diretto. La Terra – spiega Global Science – emette calore nello spazio proveniente ...

Chi pagherà il conto più salato dei Cambiamenti climatici : ... il primo di questo genere, che quantifica il costo sociale del carbonio per ciascuno dei circa 200 Paesi del mondo. E dopo Cina, India e Usa, secondo la ricerca anche i Paesi del Golfo, come l'...

Conferenza europea sull’acqua - tra inquinamento - Cambiamenti climatici - gestione della qualità e della quantità : la politica europea è all’altezza delle sfide del presente e del futuro? : La 5ª Conferenza europea sull’acqua, tenutasi a Vienna il 20 e 21 settembre in un momento chiave per lo sviluppo della politica europea sull’acqua, ha discusso le tendenze sulla qualità dell’acqua europea e la gestione delle alluvioni e ha analizzato se la politica europea in materia sia in grado di affrontare le sfide del presente e quelle del futuro, come l’inquinamento da microplastiche o da farmaci e gli effetti dei cambiamenti climatici. Il ...

Nel XX secolo l’asse di rotazione terrestre si è spostato di 10 metri : la NASA identifica le 3 cause principali - tra cui i Cambiamenti climatici : Un tipico mappamondo è progettato come una sfera geometrica che ruota regolarmente quando lo si fa girare. Il nostro pianeta, al momento, è molto meno perfetto, sia nella forma che nella rotazione, secondo quanto sostenuto dagli esperti della NASA. La Terra non è una sfera perfetta. Quando ruota sul suo asse (una linea immaginaria che attraversa i Poli) si muove e vacilla. Questi movimenti dell’asse di rotazione vengono definiti come movimento ...

Clima - progetto ‘Derris’ : per adattarsi ai Cambiamenti climatici servono interventi sovra-comunali : L’adozione di linee guida che prevedano l’introduzione in forma obbligatoria di specifiche misure ed azioni per adattarsi al cambiamento Climatico nell’ambito della pianificazione ordinaria. Le dimensioni e la complessità di tale cambiamento richiedono interventi sovra-comunali e integrati tra i vari livelli di governo per poter essere realmente efficaci. E’ una delle raccomandazioni emerse dal progetto europeo Life ...

Papa Francesco : affrontare i Cambiamenti climatici con la cooperazione internazionale : “Affrontiamo i cambiamenti climatici mediante la cooperazione internazionale: le scelte di ciascuno hanno ripercussioni sulla vita di tutti“: lo ha scritto su Twitter Papa Francesco sul suo account ufficiale. L'articolo Papa Francesco: affrontare i cambiamenti climatici con la cooperazione internazionale sembra essere il primo su Meteo Web.

Clima : la California lancerà il proprio satellite per combattere i Cambiamenti climatici : Jerry Brown, Governatore della California, ha annunciato che lo stato pianifica di lanciare il proprio satellite in orbita per combattere i cambiamenti Climatici. Brown ha fatto l’annuncio a conclusione di un summit sul Clima che ha organizzato a San Francisco, il Global Climate Action Summit. Il Governatore dichiara che le autorità lavoreranno con l’azienda Planet Labs di San Francisco, che ha lanciato 150 satelliti, per svilupparne uno che ...

Cambiamenti climatici - gli esperti avvisano : “Preparatevi ad uragani più distruttivi“ : Un mondo più caldo rende gli uragani più pericolosi. Gli esperti affermano che sono più umidi, che possiedono maggiore energia e che si intensificano più velocemente. Le “Storm Surge” (rigonfiamento del mare e conseguente aumento del livello delle acque) che generano sono più distruttive perché i Cambiamenti climatici hanno già fatto salire il livello dei mari. E infine, le tempeste sembrano “indugiare” di più, producendo quindi maggiori ...

Uragano Florence : precipitazioni raddoppiate a causa dei Cambiamenti climatici : Secondo una ricerca della Stony Brook University e del Lawrence Berkeley National Laboratory, l’Uragano Florence farebbe registrare la metà della pioggia in assenza degli effetti dei cambiamenti climatici. L’Uragano ha effettuato poche ore fa il “landfall” in Carolina nel Nord, dove si prevedono diversi giorni di piogge torrenziali. Per rilevare quanto i cambiamenti climatici indotti dall’uomo contribuiscano ...

Cambiamenti climatici : uno spettacolare tour virtuale di Climate Central mostra gli effetti dell’aumento del livello del mare su 7 importanti città costiere del mondo : Oggi, 12 settembre, il pezzo di Climate Central, Sea Level Rise and the Fate of Coastal Cities (“L’innalzamento del livello del mare e il destino delle città costiere”), appare come top item sul sito Voyager di Google Earth. La storia illustra perfettamente i rischi a lungo termine affrontati dalle città meno elevate a seconda delle scelte realizzate oggi in materia di clima, energia e uso del suolo. Cliccando sul link, gli utenti saranno ...