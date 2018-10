Call of Duty Black Ops 4 | ecco la lista completa delle mappe disponibili al lancio

Il motore di Call of Duty alle prese con la sfida dei Battle Royale - analisi comparativa : La modalità Battle Royale si sposerà bene con la versione di Treyarch del Call of Duty engine? L'ultima beta di Black Ops 4 ha fornito delle risposte abbastanza esaustive. La demo della modalità Blackout resa disponibile di recente, infatti, ha rivelato che gli sviluppatori stanno mirando a offrire uno stile di gioco molto simile a quanto visto in PUBG ma con un focus particolare sui 60fps, al contrario di quest'ultimo che fatica parecchio a ...

La community di Call of Duty celebra il programma #CODNATION : A pochi giorni dal lancio di Call of Duty: Black Ops 4 di Activision, un nuovo programma celebra la passione e la creatività che animano la community di Call of Duty. Oltre alla prima ondata di contenuti Black Ops 4, intitolata #CODNATION, che ha debuttato lo scorso fine settimana, nuovi clip aggiuntivi sono stati pubblicati online e altri sono in arrivo. La campagna #CODNATION è stata ispirata dalla creatività della community di Call of Duty e ...

Call Of Duty Black Ops 4 : Serviranno 100 GB Di Spazio Su Disco : Quanto Spazio occupa Call of Duty: Black Ops 4 su Disco fisso? Per giocare a Call of Duty: Black Ops 4 Serviranno 100 GB di Spazio libero sul Disco fisso. Call Of Duty Black Ops 4 quanti giga occupa su Disco? Inutile negarlo: Call of Duty: Black Ops 4 è uno dei giochi più attesi del 2018 e […]

Call of Duty Black Ops 4 supporterà il gioco cross platform? : Mancano soltanto una manciata di giorni all'uscita di Call of Duty Black Ops 4, il nuovo capitolo della storica serie di sparatutto in prima persona che, per l'edizione di quest'anno, vede la presenza in cabina di regia di Treyarch, probabilmente il team di sviluppo che maggiormente è entrato nei cuori della community. Sarà un capitolo che si discosterà dai canoni classici della saga, con importanti assenze (non ci sarà una stoyline per ...

La serie ufficiale di fumetti di Call of Duty : Black Ops 4 debutta oggi - gratis per la community : Nella giornata di oggi Activision e Treyarch hanno annunciato il fumetto ufficiale di una serie di 10 numeri che presenta gli iconici Specialisti dell'universo Black Ops in un modo completamente nuovo.La serie di fumetti è disponibile gratuitamente per la community su www.CallofDuty.com/comics e presenta storie tratte dalle menti di Greg Rucka, Chris Roberson, Jeremy Barlow, K.A. McDonald, Aaron Duran, Matthew Robinson e Tony Shasteen. La ...

Svelato il peso del file di download di Call of Duty : Black Ops 4 : La dimensione del file di download di Call of Duty: Black Ops 4 è stata rivelata mentre il giorno del lancio dell'atteso nuovo capitolo della celebre saga FPS si fa sempre più vicino.Come riporta VG247, la pagina dell'Xbox Store è stata aggiornata col peso del file di gioco: Black Ops 4 per Xbox One richiederà 46.64 GB di spazio di archiviazione, una quantità di memoria relativamente modesta tutto sommato, non trovate?Naturalmente bisogna tenere ...

Cosa c'è da aspettarsi da 'Call of Duty-Black Ops 4' in uscita il 12 ottobre : Seconda Guerra Mondiale: gli alleati si preparano a liberare l’Europa dalla minaccia nazista e il soldato statunitense Joe Martin, paracadutista della 101esima Divisione aviotrasportata viene impiegato per la prima volta insieme al suo reggimento nell'Operazione Overlord. Sui libri di storia sarebbe il 6 giugno del 1944, i fatti narrati però risalgono a parecchi anni più tardi, è infatti il 29 ...

Svelate differenze della modalità Blackout di Call of Duty Black Ops 4 tra PS4 e Xbox One : La modalità Battle Royale di Call of Duty Black Ops 4 potrebbe diventare il nuovo forte competitor di giochi di grande successo come Fortnite e PUBG e ora abbiamo anche più informazioni riguardo le performance che avrà su console, grazie all'analisi tecnica di Digital Foundry. Ricordiamo che queste informazioni sono state prese dalla Beta, quindi quelle finali potrebbero essere leggermente differenti. Dall'analisi tecnica per Call of Duty ...

Pubblicato il trailer di lancio di Call of Duty : Black Ops 4 : Nella giornata di oggi Activision e Treyarch hanno rilasciato il trailer di lancio dell'attesissimo Call of Duty: Black Ops 4. Il breve video mostra le modalità principali che troveremo nel gioco, ovvero la modalità multigiocatore, zombie e la controversa battle royale.Ecco quanto viene riportato nella descrizione del video:"Il 12 ottobre il mondo diventa nero. È ora di entrare in azione, soldato. Per Black Ops nella sua forma migliore."Read ...

Call of Duty Black Ops 4 Blackout ancora più ampio in eventi speciali : Ottobre si avvicina, ed assieme a esso si avvicina Call of Duty Black Ops 4 Blackout, modalita battle royale inclusa nel futuro titolo di Treyarch che, come saprete, avrà una struttura solo multiplayer. Oltretutto, dopo la recente possibile novità degli eventi personalizzabili, le opzioni potrebbero espandersi. Una novità trapela direttamente da Treyarch in merito a Call of Duty Black Ops 4 Blackout. I fan più accorti si ricorderanno ...

Call of Duty Black Ops 4 : level cap fissato a 80 e niente Prestigio nella modalità Blackout : David Vonderhaar di Treyarch, game design director di Call of Duty: Black Ops 4, ha confermato, in un video pubblicato da Game Informer, che la progressione nella modalità battle royale Blackout sarà molto diversa rispetto a quanto visto in titoli precedenti.Come segnala Gamingbolt, il grande cambiamento si presenta sotto forma di un level cap chiaro, definito e fissato a 80. Il multiplayer, a differenza del passato, non presenterà il Prestigio, ...

Call of Duty Black Ops 4 Blackout ammetterà regole personalizzate? : Dopo la beta privata, Call of Duty Black Ops 4 Blackout ha permesso allo sviluppatore Treyarch di ricevere un buon numero di feedback dai giocatori e di agire di conseguenza. Il gioco completo riceverà dei cambiamenti, che sono stati ufficialmente diramati da Treyarch stessa qualche giorno fa. Questi cambiamenti consisteranno sostanzialmente in alcuni ribilanciamenti, come quello relativo all'armatura di livello 3. Ma tali cambiamenti non ...

I contenuti post-lancio di Call of Duty : Black Ops 4 arriveranno prima su PS4 : Activision e Sony hanno confermato i dettagli dell'offerta esclusiva per PlayStation per i contenuti di Call of Duty: Black Ops 4.Come segnala VG247.com, dopo l'annuncio di ieri relativo ad alcuni dei contenuti gratuiti di Call of Duty: Black Ops 4, Activision ha chiarito che questi arriveranno prima su PS4.Tuttavia, questa volta la notizia è che il periodo di esclusività è sceso da 30 a sette giorni. Questo include contenuti gratuiti e a ...