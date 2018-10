Calciomercato | ministro saudita sogna il trasferimento di Ibrahimovic all’Al Ittihad

calcioweb.eu

: #Calciomercato: ministro saudita sogna il trasferimento di #Ibrahimovic all'#AlIttihad - CalcioWeb : #Calciomercato: ministro saudita sogna il trasferimento di #Ibrahimovic all'#AlIttihad -

(Di venerdì 5 ottobre 2018) L’Arabiadi poter vedere le magie di Zlatanda vicino. Stando al quotidiano catalano “Sport”, Turki Al-Sheikh,dello sport, sarebbe pronto a presentare un’offerta clamorosa al 37enne attaccante svedese per trasferirsi dai Los Angeles Galaxy all’Al. Al-Sheikh è proprietario del Pyramids FC, squadra in passato vicina a Ibra, ma avrebbe deciso di non investire più nella squadra egiziana e rilanciare l’Al. I tentativi di corteggiamento nei confronti diandrebbero ormai avanti da 4 mesi. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articoloildiall’AlCalcioWeb.