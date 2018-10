: • News • #Calcio, mercoledì azzurri per Genova - CyberNewsH24 : • News • #Calcio, mercoledì azzurri per Genova - NotizieIN : Calcio, mercoledì azzurri per Genova - TelevideoRai101 : Calcio, mercoledì azzurri per Genova -

"Giocare aprossimo è una cosa molto importante e spero possa essere di aiuto alla città. Mi riempie di gioia poter fare qualcosa".Così il ct Mancini in vista dell'amichevole con l'Ucraina:"Andremo al ponte Morandi e ci fermeremo dove ci diranno per essere presenti e aiutare chi vive nella zona" C'è anche un'altra iniziativa: "La Figc pagherà gli studi a nove ragazzi rimasti orfani per il crollo del ponte Morandi".(Di venerdì 5 ottobre 2018)