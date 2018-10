Calcio | i convocati dell’Italia per le sfide a Ucraina e Polonia Assenti Belotti e

I convocati della Nazionale di Calcio maschile per le partite contro Ucraina e Polonia : La FIGC ha comunicato i nomi dei 28 calciatori convocati dal commissario tecnico Roberto Mancini per le partite della Nazionale contro Ucraina e Polonia in programma il 10 e il 14 ottobre. La prima è una amichevole e verrà giocata The post I convocati della Nazionale di calcio maschile per le partite contro Ucraina e Polonia appeared first on Il Post.

Danimarca - ammutinamento in nazionale : convocati dilettanti e giocatori di Calcio a 5 : Alla fine la sconfitta, ampiamente prevedibile, si è rivelata quasi onorevole: la Danimarca è stata battuta in amichevole dai padroni di casa della Slovacchia per 3-0, un risultato netto ma che poteva ...

Danimarca - le stelle della nazionale in sciopero : convocati 6 giocatori di Calcio a 5 : Adesso è ufficiale: nella nazionale di calcio della Danimarca che scenderà in campo stasera contro la Slovacchia (in amichevole) e domenica contro il Galles (per la Nations League) sono stati convocati sei giocatori di futsal (o calcio a cinque, per dirla all’italiana). Il motivo? Lo sciopero proclamato dai giocatori danesi di rilievo internazionale, che hanno deciso di fermarsi in polemica contro il nuovo contratto sui diritti di immagine ...

Crotone Calcio - sette pitagorici convocati dalle rispettive Nazionali. Record storico per la società del presidente Gianni Vrenna : Saranno ben sette i calciatori rossoblù convocati dalle rispettive Nazionali per gli impegni delle prossime settimane. I giocatori convocati rappresenteranno

Calcio - i convocati dell’Italia Under21 per le amichevoli con Slovacchia e Albania : Quando mancano dieci mesi alla Fase finale del Campionato Europeo Under21 che l’Italia ospiterà insieme a San Marino, la compagine tricolore di Gigi Di Biagio si prepara ad affrontare due amichevoli in vista di questa manifestazione. I match saranno contro la Slovacchia e l’Albania, in programma rispettivamente giovedì 6 settembre (ore 18.30) alla ‘MOL Arena’ di Dunajska Streda e martedì 11 settembre (ore 18.30 – diretta su Rai 2) alla ...

Calcio - Nations League 2018-2019 : i possibili convocati dell’Italia per le sfide a Polonia e Portogallo : E’ tempo di esami per l’Italia di Roberto Mancini, che inizia la sua avventura nella Nations League 2019 con due test importanti contro la Polonia di Robert Lewandowski (7 settembre) e il Portogallo di Cristiano Ronaldo (10 settembre). Gli azzurri hanno bisogno di recuperare la fiducia perduta dopo il tonfo contro la Svezia che ha causato l‘esclusione dai Mondiali 2018. E il primo posto nel girone garantirebbe all’Italia ...

Calcio - Nations League 2018-2019 : i possibili convocati dell’Italia per le sfide a Polonia e Portogallo : E’ tempo di esami per l’Italia di Roberto Mancini, che inizia la sua avventura nella Nations League 2019 con due test importanti contro la Polonia di Robert Lewandowski (7 settembre) e il Portogallo di Cristiano Ronaldo (10 settembre). Gli azzurri hanno bisogno di recuperare la fiducia perduta dopo il tonfo contro la Svezia che ha causato l‘esclusione dai Mondiali 2018. E il primo posto nel girone garantirebbe all’Italia ...

Calcio - Nations League 2019 : i possibili convocati dell’Italia per le sfide a Polonia e Portogallo : L’Italia deve risorgere dalle proprie ceneri dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018. Il nostro movimento calcistico è ai minimi storici, siamo crollati nel baratro dopo 60 anni e non sarà facile rialzarsi da qui. Ora però è vietato voltarsi indietro e bisogna guardare soltanto in avanti, cercando di essere ottimisti e provare a ricostruire una Nazionale che sappia entusiasmare e che riesca a ottenere degli importanti risultati in ...