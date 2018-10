Calcio femminile | l’Italia di Milena Bertolini contro la Svezia Un’amichevole dal sapore

Calcio - Olimpiadi Tokyo 2020 : possibile la partecipazione della squadra femminile della Gran Bretagna : Novità in campo olimpico per quanto riguarda il Calcio femminile. La FIFA ha infatti accettato la conferma scritta da parte delle quattro associazioni britanniche confermando l’intenzione di consentire a una squadra femminile britannica di qualificarsi per il Torneo Olimpico di Tokyo 2020. Sarà compito dunque dell’Inghilterra di andare a caccia del pass: lo slot di qualificazione si potrà centrare ai prossimi Mondiali di Francia ...

Calcio - la FIGC candida Martina Colombari come presidente della Divisione femminile? : Tra una settimana esatta, martedì 9 ottobre, a Cremona verrà eletto il presidente della Divisione Calcio Femminile: secondo quanto anticipato dal Corriere della Sera, la FIGC starebbe pensando a Martina Colombari, moglie dell’attuale vicecommissario federale Alessandro Costacurta. Il noto quotidiano milanese anticipa anche che il nome di Walter Veltroni potrebbe essere preso in considerazione per ricoprire un ruolo all’interno della ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Milan-Fiorentina 3-2 - le rossonere di Carolina Morace si impongono al Vismara : Ottimo inizio di campionato per il Milan femminile allenato da Carolina Morace. La compagine rossonera, nata dopo l’acquisizione del titolo sportivo del Brescia, ha bissato il successo dell’esodio contro il Pink Bari sconfiggendo nel posticipo domenicale della seconda giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A la Fiorentina di Antonio Cincotta. Al Centro Sportivo Vismara (Milano) le milaniste si sono imposte 3-2 grazie ...

Calcio : alla femminile della Liguria e maschile dell'Abruzzo il titolo italiano studentesco : ... coincidenza particolarmente significativa perché gli oltre 500 ragazzi e ragazze che si sono ritrovate a Senigallia hanno saputo interpretare al meglio i principi trasversali dello sport come l'...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Juventus e Sassuolo superano in trasferta la Florentia e l’Atalanta Mozzanica : Solo due gli incontri che si sono disputati in questo sabato 29 settembre nella seconda giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Come era già noto, la FIGC ha rinviato i match tra Chievo Verona Valpo-Pink Sport Time, Orobica Calcio Bergamo-Women Hellas Verona e AS Roma-Tavagnacco, visti gli impegni della Nazionale Italiana Under 19. Pertanto quest’oggi è scesa in campo la Juventus Women, campione d’Italia, ...

Calcio femminile - Champions League 2018-2019 : Fortuna Hjørring-Fiorentina 0-2 - le viola espugnano la Nord Energi Arena e volano agli ottavi di finale : Grande impresa della Fiorentina Women’s FC nel ritorno dei sedicesimi di finale di Champions League 2018-2019 di Calcio femminile. Le viola allenate da Antonio Cincotta si sono imposte, infatti, 2-0 contro le danesi del Fortuna Hjørring. Alla Nord Energi Arena una doppietta della scozzese Lana Clelland al 15′ e al 25′ ha consentito alle gigliate di bissare il successo di due settimane al “Franchi” di Firenze, ...

Calcio femminile - la sportività dell'Atalanta Mozzanica : 'Juve - in Champions tifiamo per te' : Si sono promesse battaglia, come è giusto che sia nel Calcio e nello sport in generale. In campionato, rivali; ma senza rinunciare mai alla sportività. Il messaggio, bello e sano, l'ha lanciato l'Atalanta Mozzanica, facendo un in bocca al lupo attraverso il proprio ...

Calcio femminile : le 24 convocate dell’Italia di Milena Bertolini in vista dell’amichevole contro la Svezia : La Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini, dopo aver conquistato il pass per la fase finale dei Mondiali 2019 in Francia concludendo in vetta il proprio raggruppamento, inizia la preparazione in vista dell’avventura iridata con un programma di amichevoli di grande prestigio. Un test molto probante sarà quello del 9 ottobre (ore 18.15 – diretta su Rai Sport HD) allo stadio ‘Giovanni Zini’ di Cremona contro la Svezia, ...

Calcio femminile - Champions League 2018-2019 : Fortuna Hjørring-Fiorentina - le viola vogliono completare l’opera e volare agli ottavi di finale : Il conto alla rovescia sta per terminare e domani alla Nord Energi Arena di Hjørring (Danimarca) la Fiorentina Women’s FC andrà a caccia delle qualificazione agli ottavi di finale di Champions League di Calcio femminile contro le danesi del Fortuna Hjørring. Le viola, vittoriose all’andata 2-0 nella splendida cornice dell’Artemio Franchi di Firenze, vogliono confermare quanto di buono hanno fatto vedere in questo inizio di ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : rinviate tre partite della seconda giornata per gli impegni dell’Italia Under19 : Viene un po’ cambiato il programma della seconda giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. La FIGC ha ufficializzato il rinvio a data da destinarsi di tre incontri per l’impegno dell’Italia Under19 nella prima fase delle qualificazioni agli Europei di categoria. I match in questione sono: Chievo Verona Valpo-Pink Sport Time, Orobica Calcio Bergamo-Women Hellas Verona e AS Roma-Tavagnacco. La partita, ...