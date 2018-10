Calcio a 5 serie B | la Chaminade Campobasso fa l' esordio in campionato contro il Cus

Serie A - pronostici 8^ giornata : i consigli di CalcioWeb : Dopo la tre giorni di coppe europee la Serie A torna immediatamente in campo. Si inizia stasera con Torino-Frosinone: i padroni di casa, reduci dall’affermazione a Verona senza brillare, sono favoriti e sono quasi costretti a vincere ancora e soprattutto a convincere. Domani in campo anche Juventus e Roma, entrambe in trasferta: Ronaldo e compagni saranno impegnati ad Udine, i giallorossi al “Castellani” di Empoli. ...

Serie B - 7^ giornata : i pronostici di CalcioWeb : Alle 21, con l’anticipo tra Hellas Verona e Lecce, parte la settima giornata del campionato cadetto. Gli scaligeri primi in classifica cercano la prima fuga della stagione. Domani, quattro partite in programma alle 15 e una alle 18; domenica, Brescia-Padova, Livorno-Spezia e Palermo-Crotone chiudono il quadro. Ecco i nostri pronostici per la Serie B. Verona-Lecce: Under Carpi-Cosenza: 1 Cremonese-Salernitana: Goal Foggia-Ascoli: ...

CONSIGLI FANTACalcio serie A / Dritte per la 8^ giornata : Lorenzo Pellegrini in copertina : CONSIGLI FANTACALCIO SERIE A: le Dritte della nostra redazione sui giocatori da shcierare e da tenere in panchina nelle partite dell'8^ giornata di Campionato.(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 12:00:00 GMT)

Probabili formazioni Serie A - 8^ giornata fantaCalcio : le mosse di Allegri e Ancelotti : Probabili formazioni Serie A – Dopo gli appuntamenti europei si torna subito in campo per il campionato di Serie A, l’8^ giornata si apre con il match tra Torino e Frosinone, scontro salvezza tra Cagliari e Bologna. La Juventus gioca sul campo dell’Udinese, partita da non sottovalutare per la squadra di Allegri. Trasferta per la Roma contro l’Empoli, impegni davanti al pubblico amico per Milan e ...

Sportitalia - Palinsesto Calcio 5 - 7 Ottobre (Primavera - Serie C - Argentina) : CAMPIONATO PRIMAVERA - Grande week end in diretta per la 4° giornata del campionato Primavera 1 Tim in esclusiva su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre in chiaro e 225 del bouquet satellitare Sky), la televisione che racconta tutte le gare della stagione fino all’assegnazione dello scudetto.Telecamere accese per sette delle otto partite del turno e un grand...

Champions League - Serie A nuovamente protagonista : il Calcio italiano sta rifiorendo davvero? : Sono passati tredici anni dall’ultimo en plein italiano (quattro vittorie su quattro partite) in una giornata della fase a gironi della Champions League: nella stagione 2005-06, infatti, martedì 22 novembre la Juventus sconfisse il Bruges 1-0 al “Delle Alpi” e l’Udinese superò 2-1 il Panathinaikos a domicilio; il giorno seguente toccò al doppio 4-0 delle milanesi, con l’Inter vincente al “Meazza” ...

FantaCalcio : Consigli Formazione 8^ Giornata Serie A 2018-19 : Dybala e Dzeko da brividi : In questo incerto inizio di stagione le più grandi delusioni fantacalcistiche sono arrivate proprio da quei due, Dybala e Dzeko. In campionato appena un gol a testa, voti bassi, preoccupanti segnali di nervosismo (il romanista) e inquietanti panchine (lo juventino). Certo non basteranno i tre gol di martedì a cancellare tutte le perplessità settembrine ma di sicuro prestazioni del genere sono un ottimo segnale. Chi fino a qualche giorno fa ...

Calciomercato - Gennaro Troianiello in Serie D : ecco la nuova destinazione : Il Calciomercato continua a regalare emozioni, si muove anche la Serie D, in particolar modo importante notizia nelle ultime ore. nuova destinazione per Gennaro Troianiello, l’ex fantasista di Salernitana, Palermo e Verona ha trovato l’accordo con il Nola, tutto definito nelle ultime ore. Il club si candida ad essere protagonista in campionati. Troianiello grande colpo. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE ...

Il Calciomercato del giorno – Grande occasione per i club di Serie A : Il calciomercato del giorno – Ormai c’è aria di divorzio tra Adrien Rabiot e il Paris Saint Germain. Il centrocampista, il cui contratto scadrà la prossima estate, avrebbe rifiutato la terza proposta di rinnovo contrattuale offerta dalla dirigenza parigina. E’ chiaro a questo punto che l’intenzione del giocatore è quella di lasciare il ‘Parco dei Principi‘. Da tempo, sulle sue tracce c’è il Barcellona, ma il francese potrebbe finire ...

Calcio : Serie B - Padova-Pescara 2-2 : ANSA, - PADOVA, 2 OTT - Dopo il nubifragio che lunedì sera aveva costretto l'arbitro Volpi a rinviare la partita di 24 ore, il Padova rimonta il doppio vantaggio del Pescara nei minuti di recupero e ...

Calcio : Serie A - Sampdoria-Spal 2-1 : ANSA, - GENOVA, 1 OTT - La Sampdoria ha battuto, in rimonta, la Spal con il risultato di 2-1, nel posticipo della settima giornata della Serie A di Calcio ed ha agganciato la Roma a quota 11 punti. I ...

Calcio a 5 - i migliori italiani della giornata di Serie A1. Giuliano Fortini enfant prodige - Paolo Cesaroni spedisce Napoli in orbita : Pronostici rispettati nella prima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio a 5. L’Acqua&Sapone Unigross, detentrice dello scudetto, ha battuto nettamente il Civitella ed è al comando in compagnia dell’Italservice Pesaro, straripante contro Latina, del Lollo Caffè Napoli, corsaro ad Arzignano, e del Maritime Augusta, subito incisivo ad Eboli. A fare la differenza sono stati svariati calciatori italiani, tra cui ...

Albalonga (Calcio - serie D) - Del Moro : «Punto importante a Lanusei - questa squadra vale» : Roma – L’Albalonga coglie un punto prezioso sul campo del Lanusei. La sfida in terra sarda termina a reti bianche e Lorenzo Del Moro, giovane estremo difensore castellano classe 1999, commenta così il match: «Un pareggio importante dopo due partite in cui abbiamo racimolato un solo punto quando avremmo meritato molto di più. In Sardegna abbiamo affrontato un avversario di valore e sicuramente organizzato, ne è uscita una sfida combattuta ...