: ?? #allertaARANCIONE domani, venerdì #5ottobre, su Sardegna, Basilicata, Puglia, Calabria. #allertaGIALLA su gran p… - DPCgov : ?? #allertaARANCIONE domani, venerdì #5ottobre, su Sardegna, Basilicata, Puglia, Calabria. #allertaGIALLA su gran p… - repubblica : Arriva Medicane, il 'ciclone' del Mediterraneo: allerta venti e burrasca in Sicilia e Calabria [news aggiornata all… - fainformazione : La Calabria ionica alla prese con forti piogge che hanno causato la morte di due persone L'allerta meteo arancione,… -

Un avviso diè stato diramato dalla Protezione civile regionale per lacalabrese. Da questo pomeriggio è previsto un peggioramento delle condizioni del tempo con precipitazioni maggiori di quelle registrate finora. E con un tweet,il presidente del Consiglio Conte fa sapere di seguire"con apprensione l'evolversi degli eventi in" e di essere "in contatto costante con il capo della Protezione Civile,Borrelli"che sta andando sul posto(Di venerdì 5 ottobre 2018)