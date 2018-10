Calabria | maltempo nel lametino | morta madre con il figlio di 7 anni

Maltempo - alluvione in Calabria : nelle prossime ore nuovi eventi critici nel Catanzarese : Dopo la violenta ondata di Maltempo delle scorse ore, sono attese nuovamente condizioni meteo avverse sulla provincia di Catanzaro: “Già nel primo pomeriggio è previsto il primo evento critico. Ciò ci impone di mantenere un dispositivo consistente di personale,” ha spiegato il comandante provinciale dei Vigili del fuoco Maurizio Lucia. “E’ stato raddoppiato il personale in turno. Inoltre abbiamo chiesto l’invio di ...

Maltempo in Calabria - Oliverio : chiederemo stato di emergenza : Roma, 5 ott., askanews, - 'Si fa sempre più drammatica la situazione in Calabria a causa dell'eccezionale ondata di Maltempo che ha colpito tutto il territorio regionale ed ha già fatto alcune vittime.

Maltempo Calabria : osservato speciale pilone di viadotto nel torrente Angitola : Le intense precipitazioni registrate in Calabria hanno ingrossato il fiume Angitola, nel Vibonese, le cui acque stanno sgretolando il terreno sottostante uno dei piloni del viadotto sul quale scorre la ferrovia. Il bacino artificiale omonimo, che ha ingrossato il torrente, è esondato. Al momento non risulterebbero situazioni di pericolo: la circolazione ferroviaria è ripresa regolarmente sulla linea tirrenica dopo un blocco dovuto ai danni agli ...

Maltempo oggi al Sud : nubifragi in Calabria e Sicilia LIVE | : I corpi della mamma e dei bambini di 7 e 2 anni, dispersi in provincia di Lamezia Terme, sono stati ritrovati dai Vigili del fuoco. Erano in auto durante il nubifragio . Allagamenti e strade ...

Maltempo al Sud - in Calabria morti una donna e i suoi 2 figli. DIRETTA - : I corpi della mamma e dei bambini di 7 e 2 anni, dispersi in provincia di Lamezia Terme, sono stati ritrovati dai Vigili del fuoco. Erano in auto durante il nubifragio. Allagamenti e strade interrotte,...

Maltempo al Sud - la furia dell'acqua in Calabria : due morti : Un'ondata di Maltempo ha colpito tra ieri e oggi il sud-Italia, provocando vittime e danni. Dopo essersi abbattuto su Catania, il ciclone si è spostato sulla Calabria: torrenti sono esondati nella ...

Maltempo - alluvione in Calabria. L’esperto : “Inaccettabile continuare a contare i morti - siamo incapaci di vivere adattandoci alla Natura” : “Inaccettabile continuare a contare i morti“, “le questioni ambientali hanno perso centralità nel dibattito politico e culturale del nostro Paese“: lo ha dichiarato l’urbanista Sandro Simoncini, docente alla Sapienza e presidente di Sogeea. In questo caso “sono le regioni del Sud, in particolare la Calabria e la Sicilia, a registrare le maggiori criticità, ma è il territorio italiano nel suo complesso a ...

Maltempo - in Calabria morta una donna e i suoi figli. Crollato un ponte : La vettura su cui la donna viaggiavano i tre è rimasta impantanata ed è stata trovata vuota. Ritrovati dopo qualche ora anche i corpi

Maltempo - alluvione in Calabria : situazione critica nel Catanzarese - tra esondazioni ed evacuazioni [GALLERY] : 1/15 Francesco Mazzitello/LaPresse ...

Maltempo - alluvione in Calabria : nel Catanzarese sono caduti 300mm di pioggia in 6 ore! : In alcune zone della Calabria (soprattutto sulla provincia di Catanzaro) in sole 6 ore, sono caduti 300 mm di pioggia e 370 nell’arco delle 24 ore: il dato è stato reso noto dal responsabile della Protezione civile regionale Carlo Tansi. Tansi è in stretto contatto in queste ore con il capo nazionale della protezione civile Angelo Borrelli e con il direttore dell’ufficio emergenze del Dipartimento Luigi D’Angelo. L'articolo ...

Maltempo in Calabria crolla ponte delle Grazie. Esonda torrente - la gente si rifugia in un centro commerciale : L'ondata di Maltempo che sta investendo il Sud Italia sta creando disagi ed è arrivata anche una vera tragedia: una giovane mamma, Stefania Signore , trovata morta col figlioletto di 7 anni, e l'altro ...

Maltempo - in Calabria morta una donna e suo figlio. Crollato un ponte : La vettura su cui la donna viaggiavano i tre è rimasta impantanata ed è stata trovata vuota. Ritrovati il cadavere della donna e quello di uno dei due bambini, il più grande, di 7 anni. Sono in corso le ricerche del secondo figlio, due anni

Maltempo Calabria - danni e disagi in tutta la regione : strade allagate e auto portate via dall’acqua : Torrenti esondati, allagamenti, persone sui tetti. L’ondata di Maltempo che dalla serata di ieri ha investito la Calabria, oltre a causare due morti (una donna e suo figlio di 7 anni) ha provocato danni e disagi in tutte e cinque le province. Al confine tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia, maggiormente interessate le zone delle Serre comprese tra San Vito sullo Ionio, Filadelfia, Polia, San Nicola da Crissa, Monterosso Calabro, ...

Maltempo Calabria : fango e allagamenti lungo le strade - la situazione viabilità : Anas rende noto che lungo la strada statale 106 ‘Jonica’ il traffico è rallentato a causa della presenza di fango sulla sede stradale e allagamenti in tratti saltuari da Cutro a Isola Capo di Rizzuto, dal km 216,000 al km 295,180 in provincia di Crotone. In via precauzionale, a causa della piena del fiume Neto, lungo la 106 ‘Jonica’ è stata disposta la chiusura al traffico dal km 259,757 al km 259,983 a Crotone. La ...