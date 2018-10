Calabria | cane del soccorso alpino salva 2 cercatori di funghi sulla Sila

Calabria : cercatori di funghi si perdono in Sila - cane del Soccorso Alpino li ritrova : Ieri sera, intorno alle ore 19, i familiari di due cercatori di funghi A. G. del 1971 di Celico (CS) e M. A. del 1976 di Spezzano della Sila, hanno chiamato i Carabinieri di Camigliatello e contestualmente direttamente il Soccorso Alpino Calabria per dare l’allarme di un mancato rientro dei due, sentiti l’ultima volta per telefono alle ore 17 circa e che si trovavano nei boschi vicino Monte Curcio nelle montagne della Sila. Immediatamente sono ...

URAGANO MEDICANE : SICILIA E Calabria A RISCHIO/ Ultime notizie - le previsioni : nubifragi e crollo temperature : MEDICANE: in SICILIA e CALABRIA il ciclone del Mediterraneo. Venti e burrasca previsti al sud Italia per l'arrivo di questo fenomeno atmosferico tipico del mare del sud. Ci sono aggiornamenti sulla “più grande tempesta di sempre del Mediterraneo”, l'URAGANO MEDICANE. Si tratta di una fake news meteorologica o di una meteo-bufala per gli esperti del Centro Epson Meteo. Quello che ha preso vita nel Mar Ionio è un intenso vortice di bassa ...

Uragano MediCane : Sicilia e Calabria a rischio/ Ultime notizie - gli esperti : “Situazione esplosiva” : MediCane: in Sicilia e Calabria il ciclone del Mediterraneo. Venti e burrasca previsti al sud Italia per l'arrivo di questo fenomeno atmosferico tipico del mare del sud(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 14:32:00 GMT)

MEDICANE : IN SICILIA E Calabria IL CICLONE DEL MEDITERRANEO/ Ultime notizie - ecco cosa significa : MEDICANE: in SICILIA e CALABRIA il CICLONE del MEDITERRANEO. Venti e burrasca previsti al sud Italia per l'arrivo di questo fenomeno atmosferico tipico del mare del sud(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 00:11:00 GMT)

Arriva il ciclone Mediterraneo Medicane : allerta su Sicilia e Calabria - : Si forma a fine stagione con l'arrivo delle prime correnti fredde che incontrano l'acqua ancora calda di fine estate e porterà venti, mareggiate e burrasche LE PREVISIONI

Medicane : in Sicilia e Calabria il ciclone del Mediterraneo/ Ultime notizie - venti e burrasca al sud Italia : Medicane: in Sicilia e Calabria il ciclone del Mediterraneo. venti e burrasca previsti al sud Italia per l'arrivo di questo fenomeno atmosferico tipico del mare del sud(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 15:29:00 GMT)