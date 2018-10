: Seguo con apprensione l’evolversi degli eventi in #Calabria dopo l’ondata di maltempo che ha colpito alcune aree de… - GiuseppeConteIT : Seguo con apprensione l’evolversi degli eventi in #Calabria dopo l’ondata di maltempo che ha colpito alcune aree de… - DPCgov : 'Raccomandiamo a tutti i cittadini la massima precauzione perché per le prossime ore è prevista ancora allerta ross… - SkyTG24 : #UltimOra #Maltempo #Calabria, Capo dipartimento #ProtezioneCivile #Borrelli: c'era l'allerta, era tutto previsto.… -

"La situazione è sotto controllo. Non bisogna comunque abbassare la guardia perché c'è ancora un'rossa e domani un'di minore intensità. Comunque la perturbazione insiste su questo territorio". Lo ha detto il capo della Protezione civile, a Catanzaro, per un vertice in Prefettura sul maltempo. Ritiene "infondate le polemiche sul sistema di. L'era stata data ed era coerente". Ci sono smottamenti e danni,aggiunge, e 100famiglie evacuate a Crotone.(Di venerdì 5 ottobre 2018)