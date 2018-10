Borse | Milano ancora in rosso Citi | Scontro con Ue?Spread a 350

Borse europee in calo - Milano a -0 - 21% : 9.22 Apertura in calo per le Borse europee, in attesa dei dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti e delle conseguenti decisioni della Federal Reserve. A Piazza Affari,l'Ftse mib segna -0,21% a 20.569 punti. Margine Btp-Bund tedesco stabile a 279 punti in avvio, con rendimento del decennale al 3,33%. Londra -0,16%, Parigi e Francoforte entrambe a -0,06%. Euro a 1,1514 dollari e 131,14 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Le Borse europee chiudono in calo; Milano -0 - 59% : ... spinto dall'ottimismo sull'economia Usa. A Londra l'Ftse 100 cede l'1,22% a 7.418,34 punti, a Parigi il Cac arretra dell'1,47% a 5.410,85 punti, a Francoforte il Dax perde lo 0,35% a 12.244,14 punti.

Borse europee in calo - Milano a -0 - 11% : 9.30 Apertura in lieve calo per le Borse europee, dopo i guadagni di ieri,in attesa dei dati sul mercato del lavoro negli Usa che saranno diffusi domani. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,11% pari a 20.713 punti. Margine Btp-Bund tedesco in calo a 274 punti in avvio, con rendimento del decennale al 3,28%. Londra -0,24%, Parigi -0,36% e Francoforte -0,13%. Euro a 1,1479 dollari e 131,23 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Borse europee in rialzo - Milano a +1 - 28% : 9.20 Apertura in rialzo per le Borse europee, con Milano la migliore. Attesa la pubblicazione della nota di aggiornamemto al Def. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +1,28% e l'All Share +1,31%. Margine Btp-Bund tedesco in netto calo, a 284 punti in avvio.Rendimento del decennale al 3,3%. Londra +0,22%, Parigi +0,4% e Madrid +0,66%. Borsa di Francoforte chiusa. Euro a 1,1583 dollari e 131,84 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Borse - Milano rossa paga lo scontro fra Roma e Bruxelles : Il braccio di ferro tra il governo e l'Europa continua a tenere banco sui mercati: Piazza Affari chiude in perdita dello 0...

Borse europee incerte - Milano a -0 - 53% : 9.31 Apertura contrastata per le Borse europee, dopo l'accordo Usa-Canada per rinnovare il Nafta. A Piazza Affari, l'Ftse Mib ha aperto a -0,53% per poi girare in positivo con +0,3% a 20.811 punti. Il margine tra Btp e Bund tedesco ha aperto in rialzo a 272 punti in avvio, per poi salire ancora a quota 274. rendimento al 3,2%. Londra -0,46%, Parigi -0,04% e Francoforte +0,21%. Euro a 1,1585 dollari e 132,03 in apertura dei mercati valutari ...

Borse europee poco mosse in attesa Fed - Milano -0 - 10% : Le Borse europee chiudono poco mosse, dopo aver scambiato con cautela per tutta la seduta in attesa delle decisioni della Federal Reserve, che dovrebbe procedere a un nuovo rialzo dei tassi di ...

Borse Europa chiudono rialzo - Milano no : ANSA, - Milano, 26 SET - Chiusura in cauto rialzo per le Borse europee. Solo Milano ha terminato le contrattazioni in terreno negativo, -0,11%,. Poco sopra la parità sia Londra, +0,05%, sia ...

Borse - Milano primeggia in Europa : si attende il Def : Piazza Affari svetta sulle Borse del Vecchio Continente nella seconda seduta della settimana, anche se i fari dei trader...

Giornata positiva per le Borse. A Milano FSE Mib +0 - 51% : Il Ministro dell'Economia Tria ha parlato di misure graduali nel rispetto dei conti ma il vice Premier Di Maio sembra intenzionato a mantenere le promesse elettorali indipendentemente dai vincoli ...

Borse Europa in rialzo - Milano in testa : ANSA, - Milano, 20 SET - Borse europee in crescita al termine della prima ora di scambi, malgrado le continue tensioni fra Stati Uniti e Cina in tema di dazi, con la nuova tranche in arrivo lunedì. ...

Borse - Milano in verde : Tria rassicura mercati e spread : Nonostante le tensioni commerciali tra Usa e Cina, Piazza Affari chiude la seduta odierna con un rialzo dello 0,1%. Ecco...

Borse su malgrado nuovi dazi Usa. Milano giù con le banche : ... poco condizionato dal discorso a Parigi del presidente della BCE, Mario Draghi, il quale ha parlato del tema dell'unione bancaria, senza riferimenti alla politica monetaria, dopo il meeting dell'...