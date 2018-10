Borsa di Tokyo ancora giù | Nikkei perde 0 | 80%

Tokyo - la Borsa chiude in calo : l'indice Nikkei perde lo 0 - 56% : La Borsa di Tokyo azzera i guadagni di inizio seduta e conclude le contrattazioni in calo, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto dopo i recenti rialzi dell'indice, non lontano ...

Borsa : Tokyo - chiusura in calo - -0 - 56% - : ANSA, - Tokyo, 04 OTT - La Borsa di Tokyo azzera i guadagni di inizio seduta e conclude le contrattazioni in calo, con gli investitori che fanno scattare le prese di profitto dopo i recenti rialzi ...

La Borsa di Tokyo apre in rialzo - Nikkei +0 - 51% : Milano, 4 ott., askanews, - La Borsa di Tokyo ha aperto gli scambi in rialzo. L'indice Nikkei 225 ha guadagnato lo 0,51%, mentre il Topix è cresciuto dello 0,81% dopo i primi scambi sulla scia del ...

La Borsa di Tokyo apre in rialzo - Nikkei +0 - 51% : Milano, 4 ott., askanews, - La Borsa di Tokyo ha aperto gli scambi in rialzo. L'indice Nikkei 225 ha guadagnato lo 0,51%, mentre il Topix è cresciuto dello 0,81% dopo i primi scambi sulla scia del ...

Tokyo - Borsa apre positva : Nikkei +0 - 51% : 3.06 La Borsa di Tokyo ha aperto gli scambi in rialzo. L'indice Nikkei 225ha guadagnato lo 0,51%, mentre il Topix è cresciuto dello 0,81% dopo i primi scambi sulla scia del nuovo record segnato del Dow Jones a Wall Street.

Borsa : Tokyo - chiusura in ribasso-0 - 66% : ANSA, - Tokyo, 03 OTT - La Borsa di Tokyo termina la seduta col segno meno, con i titoli del settore auto che pesano sul listino mentre vanno avanti i negoziati tra Washington e Tokyo sul tipo di ...

Borsa : Tokyo - chiusura in ribasso-0 - 66% : ANSA, - Tokyo, 03 OTT - La Borsa di Tokyo termina la seduta col segno meno, con i titoli del settore auto che pesano sul listino mentre vanno avanti i negoziati tra Washington e Tokyo sul tipo di ...

La Borsa di Tokyo chiude in calo - -0 - 66% - su prese di beneficio : Roma, 3 ott., askanews, - La borsa di Tokyo ha chiuso la seduta in calo dello 0,66% a 24.110,96 punti su prese di beneficio

Borsa Tokyo : chiude in calo - Nikkei -0 - 66% : La Borsa di Tokyo chiude in calo per le prese di beneficio degli investitori, dopo il recente massimo da 27 anni. L'indice Nikkei arretra dello 0,66& a 24.110,96 punti.

Borsa di Tokyo in ribasso - Nikkei perde 0 - 66% : Borsa di Tokyo in ribasso, Nikkei perde 0,66% – La Borsa di Tokyo è in ribasso. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio negativo, ha registrato 24.110,96 punti, con una perdita di 159,66 punti, pari allo 0,66 per cento. In apertura l’indice ha registrato 24.219,19 punti, salendo in mattinata fino a 24.260,63 punti, il livello più alto della giornata, e scendendo nel pomeriggio fino a ...

Borsa di Tokyo in leggero rialzo - Nikkei guadagna 0 - 10% : Borsa di Tokyo in leggero rialzo, Nikkei guadagna 0,10% – La Borsa di Tokyo oggi è in leggero rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, quasi tutta in territorio positivo, ha registrato 24.270,62 punti, con un guadagno di 24,86 punti, pari allo 0,10 per cento. In apertura l’indice ha registrato 24.376,17 punti, salendo 52 minuti dopo fino a 24.448,07 punti, il livello più alto della giornata, e ...

Borsa di Tokyo in rialzo - Nikkei guadagna 0 - 52% : Borsa di Tokyo in rialzo, Nikkei guadagna 0,52% – Borsa di Tokyo apre oggi la settimana ancora in rialzo. L’indice Nikkei 225 al termine delle contrattazioni della seduta odierna, tutta in territorio positivo, ha registrato 24.245,76 punti, con un guadagno di 125,72 punti, pari allo 0,52 per cento. In apertura l’indice ha registrato 24.173,37 punti, scendendo pochi minuti dopo fino a 24.123,50 punti, il livello più basso della giornata, e ...

Borsa - Tokyo apre col Nikkei a 0 - 20% : 03.18 La Borsa di Tokyo avvia la prima seduta della settimana all'insegna della cautela dopo la pubblicazione del dato in Cina, che segnala un rallentamento dell'attività manifatturiera in settembre. Il Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,20% a quota 24.168,17, guadagnando 48 punti. Sul mercato valutario lo yen perde terreno sul dollaro a 113,80 ed è stabile sull'euro poco sopra un quota 132.

La Borsa di Tokyo ha chiuso in forte rialzo +1 - 3% su Wall Street : Roma, 28 set., askanews, - Chiusura in forte rialzo per la borsa di Tokyo, trainata dal rally di ieri di Wall Street. Il Nikkei ha terminato gli scambi con un rialzo dell'1,3%, a 24.120 punti.