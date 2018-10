Bomba d'acqua in Calabria - tra la popolazione sconvolta : "Per la prima volta abbiamo avuto paura del maltempo : la pioggia sembrava un muro" : Ancora non si trova il figlio piccolo di Stefania Signore, trovata morta insieme al bambino più grande

Maltempo Catania - Bomba d’acqua e grandine : la pioggia trasforma le strade in fiumi : La bomba d’acqua ha trasformato le strade di Catania in fiumi, con la pioggia che ha invaso anche negozi e ingressi a piano terra. Numerose le richieste di intervento al centralino dei vigili del fuoco. Il sindaco sospende le lezioni domani in tutte le scuole: “Eventi atmosferici di portata eccezionale e non prevedibile”.Continua a leggere

Meteo - Bomba d'acqua nel Napoletano : forti disagi e strade come fiumi : Il mese di ottobre parte all'insegna del maltempo su molte regioni. Una perturbazione atlantica ha peggiorato il tempo al Centro-Nord e in Campania. Oggi, lunedì 1 ottobre, piogge via via più diffuse ...

Maltempo - ciclone sul Tirreno : Bomba d’acqua provoca danni e disagi a Caserta - 49mm in centro : Una bomba d’acqua si e’ abbattuta sulla città di Caserta e su alcuni comuni vicini, in particolare su Recale, e ha provocato danni ingenti; vi sono strade impraticabili e sottopassi allagati oltre ad alberi pericolanti. Il capoluogo e’ rimasto sotto una bufera di pioggia, vento e grandine per quasi mezz’ora, in cui sono caduti ben 49mm di pioggia; alcune persone sono rimaste intrappolate nelle auto in panne ...

Bomba d'acqua su Caserta : le strade diventano fiumi - ?caos in città Video : Un fortissimo temporale si è abbattuto nel tardo pomeriggio su Caserta: una vera e propria Bomba d'acqua, che ha mandato in tilt la circolazione cittadina, in particolare in via...

Allerta Meteo - il ciclone Mediterraneo scatena violentissimi temporali al Centro/Sud : Bomba d’acqua tra Reggio Calabria e Messina [LIVE] : 1/10 ...

Violenti temporali in Sicilia : Bomba d'acqua a Siracusa : Violenti temporali sono in corso in buona parte della Sicilia. Bombe d'acqua a Siracusa, Trecastagni, Piazza Armerina, Calatafimi, Caltabellotta.

Bomba d'acqua a Bologna - auto sommerse e capannoni allagati : Temporale a Bologna, dove un acquazzone si è abbattuto nel pomeriggio in provincia di Bologna, colpendo soprattutto le zone di San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale e l'area logistica dell'...

Maltempo Sardegna - Bomba d’acqua nel Cagliaritano : strade allagate : Forte Maltempo in Sardegna, in particolare nel Cagliaritano dove nel primo pomeriggio una bomba d’acqua ha investito la zona. I disagi maggiori si sono registrati a Monastir con l’allargamento di capannoni e strade: sul posto i vigili del fuoco. La pioggia ha sorpreso i tantissimi pendolari in viaggio in auto tra Cagliari e Quartu. Qualche problema anche in viale Poetto, allagato in diversi tratti. Decine le segnalazioni arrivate al ...

Bomba d'acqua a Fermignano : frane e allagamenti/ Ultime notizie - tromba d'aria a Carpegna : danni ingenti : Bomba d'acqua a Fermignano: frane, allagamenti e strade bloccate. Il maltempo si è abbattuto su molti comuni della provincia di Pesaro e Urbino. tromba d'aria a Carpegna.(Pubblicato il Fri, 07 Sep 2018 19:06:00 GMT)

Maltempo - Bomba d’acqua a Fermignano e a Urbania : 90mm di pioggia in 30 minuti - frane e smottamenti : bomba d’acqua nel primo pomeriggio di oggi ha colpito Fermignano e Urbania (Pesaro Urbino), con allagamenti delle abitazioni e smottamenti nelle strade. La Sp 4 “Metaurense”, che collega i due Comuni, e’ stata chiusa per una frana. In poco più di 30 minuti sono caduti 90mm di pioggia. Al lavoro mezzi dei vigili del fuoco e della Provincia per la rimozione del terriccio sceso e per il ripristino della circolazione. Sul ...

Bomba d’acqua a Verona - interrotto il concerto di Annalisa al Teatro Romano : Vigili del fuoco presi dalle 22 di ieri sera, 6 settembre, per il nubifragio che ha colpito il Veronese a macchia di leopardo. La zona più colpita è stata Arbizzano. La pioggia torrenziale ha bloccato anche la cantante: "Mi dispiace, ma tornerò".Continua a leggere