Bomba al GF Vip | Daniela Del Secco finta marchesa? Ecco il suo vecchio lavoro

Bomba al GF Vip - Daniela Del Secco finta marchesa? "Ecco il suo vero lavoro" : Secondo un retroscena, la concorrente del 'GF VIP' era una semplice venditrice di creme. Fino a quando Marina Ripa di Meana...

Bomba al GF Vip - Daniela Del Secco "finta marchesa - ecco il suo vero lavoro" : Secondo un retroscena, la concorrente del 'GF VIP' era una semplice venditrice di creme. Fino a quando Marina Ripa di Meana...

Arriva! Tutto pronto per il nuovo ingresso al GF Vip. Una Bomba sexy : Al Grande Fratello Vip 2018 sta per entrare un nuovo concorrente. Nella prossima puntata di lunedì 8 ottobre il cast si arricchirà di un altro personaggio e l’annuncio ufficiale è stato dato da uno spot andato in onda su Canale 5. Chi sarà? I rumors non sembrano avere dubbi. È stato Francesco Monte a dire il nome della persona che la prossima settimana dovrebbe entrare nella casa. ‘’Di solito entrano dopo dei nuovi concorrenti. ...

Gf Vip - retroscena Bomba : notte insieme per due concorrenti prima del reality : Benedetta Mazza e Stefano Sala avrebbero dormito insieme ma senza arrivare al bacio. A raccontarlo è il modello

Grande Fratello Vip : probabile l’ingresso di un personaggio Bomba. Ecco di chi si tratta : Gli autori del Grande Fratello Vip – secondo quanto riportato da Davide Maggio – starebbero facendo “carte false” per portare L'articolo Grande Fratello Vip: probabile l’ingresso di un personaggio bomba. Ecco di chi si tratta proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Silvia Provvedi - Bomba fuori dal GF Vip : "Dice di essere single - ma sta con me" : Federico Chimirri, imprenditore e deejay, svela tutta la verità sulla relazione sulla relazione con la concorrente del...

Grande Fratello Vip - la Bomba di Alfonso Signorini : 'Ecco chi è la nuova Belen Rodriguez' : Confermato il cast, adesso parla l'opinionista del Grande Fratello Vip , Alfonso Signorini . In attesa di vederlo in azione da lunedì 24 settembre su Canale 5, attraverso il settimanale che dirige, ...

Di già? Ivan di Temptation Island Vip - la voce Bomba sul single che ha stregato Valeria Marini : Era prevedibile, ma ora, già dopo la prima puntata, è una certezza: Valeria Marini è la superstar di questa prima edizione di Temptation Island Vip. Entrata al villaggio con Patrick Baldassarri, il fidanzato con cui ha riallacciato una relazione a marzo scorso, si è subito distinta. Ancor prima che il reality cominciasse in realtà, perché mentre tutte le coppie raggiungevano Simona Ventura in spiaggia, lei è rimasta da sola in barca. ...

Grande Fratello Vip - la Bomba di Alfonso Signorini : nel cast Taylor Mega - nuova fiamma di Flavio Briatore : Malgrado l'uscita della foto ufficiale sulla copertina Tv Sorrisi e Canzoni , il cast della terza edizione del Grande Fratello Vip sembra essere ancora un mistero. Dopo la rivelazione della rivista ...

Bomba sul Gf Vip 3 - fuori Francesco Monte a giochi fatti : "C'è chi dice che Piersilvio..." : L'ex tronista cercava un'occasione per riscattarsi dopo le polemiche sul 'Canna-gate' scoppiato all'Isola dei Famosi

Bomba sul Gf Vip 3 - fuori Francesco Monte a giochi fatti : "C'è chi parla di Piersilvio..." : L'ex tronista cercava un'occasione per riscattarsi dopo le polemiche sul 'Canna-gate' scoppiato all'Isola dei Famosi

Asia Argento - X Factor/ Dopo il “licenziamento” entra nella Casa del Grande Fratello Vip? Indiscrezione Bomba : Asia Argento, X Factor 2018, Dopo l'avvenuto lincenziamento il web è in rivolta: la regista entra nella Casa del Grande Fratello Vip? Indiscrezione bomba ed i dettagli.(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 06:31:00 GMT)

Temptation Island Vip - scoppia la Bomba su Valeria Marini : Temptation Island Vip non è nemmeno iniziato che già escono le prime indiscrezioni bomba. Come era lecito aspettarsi, Valeria Marini sta mettendo sottosopra il villaggio delle fidanzate. Il motivo è ...

Bomba : l’attrice italiana (e moglie vip) beccata a baciare un altro (di 10 anni più giovane) : Questa è una Bomba atomica. Un gossip che vi farà sobbalzare dalla sedia. Una di quelle notizie che non ti aspetti e che non fanno che confermarti quanto nella vita tutto possa succedere (e quanto non ci si possa fidare di nessuno). Al centro del gossip c’è una vip italiana che è la moglie di un altro vip italiano. I due hanno sempre dato l’impressione di essere una coppia perfetta: “la coppia”. Quelli che lottano insieme durante le ...