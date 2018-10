Bologna | Santander | ' Ecco perché mi chiamano El Ropero Su Inzaghi'

Bologna - Santander : “Ho rifiutato offerte dalla Cina. Ora voglio l’Europa!” : Dopo essersi sbloccato in campionato, la voglia di gol di Federico Santander sembra non essersi saziata. Il calciatore paraguaiano, arrivato nella finestra estiva di mercato, ha parlato ai microfoni del “Resto del Carlino” del suo rapporto con la città di Bologna : “Ho scelto Bologna d’accordo con mia moglie Fatima e i miei due figli, Lucca di […] L'articolo Bologna , Santander : “Ho rifiutato offerte dalla Cina. Ora ...

Bologna - Di Vaio : “Speriamo che Santander possa andare in doppia cifra” : Marco Di Vaio , manager del Bologna , ha rilasciato alcune dichiarazioni facendo il punto della situazione dopo la vittoria interna contro l’Udinese. Complice del gol di Orsolini che ha portato gli emiliani alla vittoria, è stata anche la prestazione di Santander , autore della rete del momentaneo 1-1 “I tifosi meritano questi risultati, Santander ci auguriamo […] L'articolo Bologna , Di Vaio : “Speriamo che Santander ...

Bologna mania : '..noi c'abbiamo Santander!' : ... si è rialzato dopo occasioni mancate e ha segnato con un Santander in forma strepitosa e un Orsolini subentrato con la voglia di spaccare il mondo. Ed è proprio il giocatore paraguaiano a ...

Bologna -Udinese 2-1 - Santander e Orsolini rimontano i friulani : BOLOGNA - Sei punti in una settimana per il Bologna di Inzaghi che, archiviata la prova incolore di Torino, infila un'altra vittoria casalinga dopo quella con la Roma. Ribaltata l'Udinese coi gol di ...

Bologna - Santander : 'Credo nel lavoro di Inzaghi - il gol è per la mia famiglia' : Federico Santander, attaccante del Bologna, ha parlato cosi ai microfoni di Sky Sport nel post del match contro la Roma: 'La squadra era molto motivata, sono contento per i tre punti e per il gol. Sempre creduto nel lavoro dell'allenatore. Dedico il gol alla mia famiglia'.