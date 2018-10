Boeri svela la verità | Manovra pro Sud E non porterà lavoro

ilgiornale

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Superare la Fornero? Dare il reddito di cittadinanza? È davvero possibile? "I soldi ci sono". A dirlo è il vicepremier Luigi Di Maio. Niente affatto. I soldi non ci sono. O meglio gli effetti di questasaranno negativi e a pagarla saranno i giovani. Parola di Tito. L'economista che da quattro anni guida l'Inps si dichiara preoccupato. Sono giorni che va ripetendo la stessa cosa. Ormai è diventato il nemico numero uno di unafin troppo miope, concentrata com'è a fissare l'attenzione sul presente senza pensare al prossimo futuro. E per cercare di essere ancor più efficace nel suo nuovo ruolo di antagonista della compagine giallo-verde cerca di seminar zizzania tra gli alleati. Come? Semplicemente ricordando che lafavorisce il Sud a detrimento del Nord. Del fatto che il reddito di cittadinanza vada a beneficio, in una percentuale più ampia, ai non occupati ...