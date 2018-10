Blocco Euro 3? Una stangata da migliaia di euro per i ‘poveri’ italiani Tutte le

Piemonte - stop dal 15 ottobre ai diesel Euro3 : ma se chi guida ha settant'anni niente Blocco antismog : Nuova proroga all'avvio dei divieti già in vigore nel resto del bacino padano, in arrivo ordinanza-colabrodo con una raffica di esenzioni tra cui quella per i nonni

Blocco diesel Euro 3 : le regole degli stop e come sapere se l'auto può circolare : E' partito dal 1 ottobre il Blocco delle auto diesel inquinanti nella pianura Padana, nuove regole che fanno parte dell' Accordo per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano ' e ...

DIESEL EURO 3 : Blocco DA OGGI IN VENETO - LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA/ Ultime notizie - Milano riapre l'Area C : DIESEL EURO 3: BLOCCO da domani in LOMBARDIA, VENETO ed EMILIA. Ultime notizie, deroghe in Piemonte, dove le misure anti-inquinamento sono state "posticipate". Come annunciato, da OGGI 1 ottobre è partito il piano anti smog concordato fra le regioni della Pianura Padana, e cioè EMILIA ROMAGNA, LOMBARDIA e VENETO, destinato a rimanere in vigore fino al 31 marzo 2019. Un piano massiccio che fermerà ben tre milioni di vetture DIESEL EURO 3. In ...

Smog - da domani il Blocco dei diesel Euro 3 al Nord : coinvolte 1 - 1 milioni di auto - ecco chi può circolare (e dove) : Ormai manca poco: da lunedì 1 ottobre scatteranno le misure anti-Smog previste dal “Nuovo accordo per la qualità dell’aria nel bacino padano”, frutto dell’accordo tra il Ministero dell’Ambiente e le regioni Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna e Veneto. Si tratta di un pacchetto che prevede limitazioni alla circolazione per le auto con motorizzazioni benzina e diesel più vecchie, dunque più inquinanti: il ...

Le cose da sapere sul grande Blocco del traffico dei diesel Euro 3 : Sarà vincolante dall'1 ottobre al 31 marzo in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna (dove il divieto sarà esteso anche agli Euro 4) The post Le cose da sapere sul grande blocco del traffico dei diesel Euro 3 appeared first on Il Post.

Smog : a Verona dal 1 ottobre scatta il Blocco per i veicoli euro 3 diesel (2) : (AdnKronos) - Come deciso dalla Giunta, sono previste deroghe per coloro che hanno un Isee pari o inferiore a 16.700 euro (certificazione da tenere sempre in macchina), per le persone con più di 70 anni, i portatori di handicap, per quanti non possono recarsi a lavoro con mezzi pubblici e per i veic

Smog : a Verona dal 1 ottobre scatta il Blocco per i veicoli euro 3 diesel : Verona, 26 set. (AdnKronos) - Dal primo ottobre scatta il divieto di circolazione, su tutto il territorio comunale, per i veicoli euro 3 alimentati a diesel. La limitazione del traffico sarà in vigore dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, senza finestre intermedie, fino al 31 marzo 2019. La

Smog - Verona : dal 1° ottobre scatta il Blocco per i veicoli Euro 3 diesel : Divieto di circolazione, dal 1° ottobre, su tutto il territorio comunale di Verona, per i veicoli Euro 3 alimentati a diesel: la limitazione del traffico sarà in vigore dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, senza finestre intermedie, fino al 31 marzo 2019. La disposizione si aggiunge al blocco, già in vigore dagli anni scorsi, dei mezzi Euro 0-1-2 diesel; Euro 0-1 benzina; motocicli con certificato di circolazione rilasciato prima del 1° ...

Caso Maugeri - Roberto Formigoni dopo la condanna e il Blocco della pensione : “Ho solo 2mila euro - era mio sostentamento” : “Sono costernato”. Così Roberto Formigoni, ex presidente della Regione Lombardia, in un’intervista al Corriere della Sera in merito alla condanna in appello a sette anni e mezzo per corruzione per il Caso Maugeri. Il Tribunale ha disposto anche la confisca dei beni per un valore di 6i milioni e mezzo di euro e il blocco della pensione. Il Celeste, a domanda diretta del giornalista, sostiene di aver fatto “le vacanze da un ...

Blocco per Diesel Euro 4 - Rainieri bacchetta la Regione : 'Meglio limitarlo agli Euro 3 e dare più incentivi per le rottamazioni' - : "La Lombardia, che come l'Emilia-Romagna è vincolata al Nuovo Accordo per la qualità dell'aria nel bacino padano, ha adottato una politica per ridurre l'inquinamento da circolazione stradale diversa ...

"Senza il Blocco della Diciotti lo Stato avrebbe risparmiato 200mila euro" : "Tenere bloccati i migranti a bordo della nave Diciotti è coStato almeno 5 volte di più che ospitarli in un Cas, come quello di Rocca di Papa, dove ora si trovano 100 di loro. È quanto emerge da un calcolo di Avvenire, basato su fonti istituzionali e che tiene conto solo di 150 richiedenti asilo, senza contare chi era sbarcato prima perché minore o malato.Il costo operativo della motonave è di 740,15 euro ...