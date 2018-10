Bertinotti riporta a sinistra il reddito di cittadinanza | È una politica

huffingtonpost

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Per Faustoildi"è unanecessaria". Lo ha detto in un'intervista su Tv2000. "Se il sistema - ha aggiunto - è incapace di affrontare il problema della disoccupazione giovanile con una controriforma del lavoro in cui tutti i lavori sono tendenzialmente poveri e precari è evidente che si deve pensare ad un intervento pubblico in qualche modo sussidiario".L'ex presidente della Camera ha detto di essere "preoccupato" per il clima politico italiano e per le politiche del governo gialloverde perché "al di là del giudizio sull'esecutivo c'è una crisi sociale drammatica che non si può non vedere. Una crisi sociale che spezza la solidarietà, i legami, le relazioni". Un riferimento, poi, al decreto immigrazione-sicurezza, voluto da Matteo Salvini: "Davvero il peggio che si possa immaginare. La vicenda ...