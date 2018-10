Berlusconi | Salvini? Non vorrei andasse alle elezioni con M5s

Berlusconi : non vorrei Salvini con M5s a prossime elezioni : 'Non vorrei che a Salvini fosse venuta l'idea, avendo il pensiero di avere quasi sottomesso i 5 stelle, ma è il contrario, di andare avanti e presentarsi alle prossime elezioni con i 5 stelle'. Così ...

Berlusconi : non vorrei Salvini con M5s a prossime elezioni : "Non vorrei che a Salvini fosse venuta l'idea, avendo il pensiero di avere quasi sottomesso i 5 stelle, ma è il contrario, di andare avanti e presentarsi alle prossime elezioni con i 5 stelle". Così il leader FI, Silvio Berlusconi, durante il suo intervento alla convention azzurra a Milano. "Non credo a quello che alcuni di noi paventano - si affretta ad aggiungere - Ma è impossibile ...

Silvio Berlusconi : "Non vorrei che Salvini andasse alle elezioni con M5S" : "Non vorrei che a Salvini fosse venuta l'idea, avendo il pensiero di aver quasi sottomesso i Cinque Stelle, ma è il contrario, di andare avanti e presentarsi l'anno prossimo alle elezioni con i Cinque Stelle". Così Silvio Berlusconi intervenendo alla convention di Forza Italia di Milano."Non credo a quello che alcuni di noi paventano - ha aggiunto -. Ma è impossibile sommare il nostro contratto con ciò che prevede il ...

Anche Berlusconi si sta convincendo che Salvini vuole rimanere con i Cinquestelle : Deluso e perplesso, il Cavaliere è persuaso che tale scelta non porterà nulla di buono, sia al Paese che allo stesso leader leghista

Giorgia Meloni - la sfida a Silvio Berlusconi e Matteo Salvini : il suo candidato - centrodestra disintegrato : Il centrodestra non c'è, o perlomeno è in crisi, e per questo Giorgia Meloni va da sola. In Sardegna Fratelli d'Italia ha deciso di scattare in avanti, senza Lega e Forza Italia , e presentare un ...

Def - Berlusconi : “Reddito cittadinanza è un disastro. Salvini rifletta - auspico la fine di questo Governo” : “Abbiamo parlato della manovra che non si conosce esattamente e in particolare del reddito di cittadinanza, una cosa che non sta in piedi, un disastro, perché spingerà molti a non cercare più lavoro, molti a lasciare lavori tanto paga lo Stato. Riteniamo sia un disastro che non possa portare a eliminare la povertà ma solo un gran buco nero nel bilancio, oltre che un danno e un’ingiustizia per chi lavora”. Così Silvio Berlusconi ...

Berlusconi lancia un nuovo appello a Salvini : "Con M5S baratro economico e democratico" : "Continuiamo a rivolgerci a Salvini e alla Lega perché i programmi di centrodestra e M5S sommandosi non possono portare ad altro che all'esplosione del bilancio". Lo dice Silvio Berlusconi, a margine di una riunione di Forza italia. "Auspichiamo la fine prossima di questo governo e che il centrodestra si ripresenti agli elettori unito per vincere", aggiunge. "Abbiamo paura che l'Italia possa avviarsi verso un baratro non solo economico ma ...

Video - Di Maio a "Non è l'Arena" : "Salvini sa che non può chiedermi garanzie per Berlusconi" : Il vicepremier Luigi Di Maio, dopo aver trascorso la domenica a casa propria (ma non senza cedere a una diretta Facebook nel pomeriggio), in serata è stato ospite di Massimo Giletti a "Non è l'Arena", su La7. Ha parlato della manovra economica, del rapporto con Matteo Salvini, ma anche delle opposizioni, in particolare Forza Italia e PD, contro cui si era già scagliato stamane con un post.Di Maio ha anche spiegato la scelta di affacciarsi dal ...

Di Maio : “Italiani non possono pagare canone per una Rai così. Salvini? Non chieda garanzie per Berlusconi” : “Una cosa è certa: gli italiani non possono pagare il canone per una Rai in queste condizioni“. Sono le parole del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, intervistato da Massimo Giletti a Non è l’arena (La7). E rivolgendosi al conduttore, il ministro M5s spiega: “La nostra più grande sfida è mettere mani sulla Rai, rimetterla in moto e garantire il merito, cosa di cui lei, Giletti, è informato visto che è stato uno ...