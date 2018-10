Berlusconi | Non vorrei che Salvini andasse alle elezioni col M5S

Berlusconi : Putin unico leader mondiale - gli altri non li assumerei : Milano, 5 ott., askanews, - 'Vladimir Putin è molto diverso da come lo raccontano i media occidentali. Tra tutti i leader mondiali è quello con la visione più lucida, l'unico che può arrivare a dare ...

Berlusconi : non vorrei Salvini con M5s a prossime elezioni : "Non vorrei che a Salvini fosse venuta l'idea, avendo il pensiero di avere quasi sottomesso i 5 stelle, ma è il contrario, di andare avanti e presentarsi alle prossime elezioni con i 5 stelle". Così il leader FI, Silvio Berlusconi, durante il suo intervento alla convention azzurra a Milano. "Non credo a quello che alcuni di noi paventano - si affretta ad aggiungere - Ma è impossibile ...

Sgarbi lascia Forza Italia perché Berlusconi Non è andato a Sutri : "Colpa del suo cerchio magico - gli avevo preparato una sorpresa" : Sbatte la porta e se ne va, ma ci tiene a precisare: non ce l'ho con Berlusconi, ma con il suo "cerchio magico". Vittorio Sgarbi, critico d'arte e deputato nonché sindaco di Sutri, esce dal gruppo di Forza Italia perché il presidente Berlusconi, atteso proprio nel paese in provincia di Viterbo per l'inaugurazione di una strada intitolata ad Erasmo da Rotterdam, ha annullato la visita. Ma non lui direttamente, sottolinea Sgarbi in ...

Razzi : “Al 99 - 9% passo alla Lega - Matteo sa quanto valgo. Con Berlusconi Non sono incazzato - sono avvelenato” : “Al 99,9% mi iscrivo alla Lega, è l’unico partito che fa quello che penso io. Mi voglio candidare alle Europee . Mi posso trovare bene con Matteo perché già l’ho portato con me in Corea del Nord, sa come sono trattato lì. Anzi, Salvini mi ha detto: ‘Se succede qualche guerra nucleare, tu devi fermare tutto perché sei l’unico che parla coi coreani”. Lo rivela a Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara (Radio24), l’ex senatore di Forza Italia, ...

Il Monza di Berlusconi vuole Kakà e Cassano? Il Pordenone risponde con Ronaldinho! : Monza, Silvio Berlusconi pensa in grande per rafforzare la squadra, addirittura contatti con Kakà e Cassano: le ultime Il Monza di Silvio Berlusconi vuole Kakà e Cassano. Queste le prime indiscrezioni di mercato che stanno circolando dopo l’insediamento di Berlusconi e Galliani nel nuovo club brianzolo. Cassano ha già detto no al Monza, mentre Kakà verrà corteggiato ancora a lungo da Galliani, nella speranza di convincerlo a sposare ...

Video - Di Maio a "Non è l'Arena" : "Salvini sa che non può chiedermi garanzie per Berlusconi" : Il vicepremier Luigi Di Maio, dopo aver trascorso la domenica a casa propria (ma non senza cedere a una diretta Facebook nel pomeriggio), in serata è stato ospite di Massimo Giletti a "Non è l'Arena", su La7. Ha parlato della manovra economica, del rapporto con Matteo Salvini, ma anche delle opposizioni, in particolare Forza Italia e PD, contro cui si era già scagliato stamane con un post.Di Maio ha anche spiegato la scelta di affacciarsi dal ...

Di Maio : “Italiani non possono pagare canone per una Rai così. Salvini? Non chieda garanzie per Berlusconi” : “Una cosa è certa: gli italiani non possono pagare il canone per una Rai in queste condizioni“. Sono le parole del vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, intervistato da Massimo Giletti a Non è l’arena (La7). E rivolgendosi al conduttore, il ministro M5s spiega: “La nostra più grande sfida è mettere mani sulla Rai, rimetterla in moto e garantire il merito, cosa di cui lei, Giletti, è informato visto che è stato uno ...