Ben Affleck termina i 40 giorni di rehab | con l' ex moglie Jennifer Garner al fianco

Ben Affleck torna su social dopo ricovero per alcolismo : "Combatto per me e per la mia famiglia" : Ben Affleck è tornato sui social dopo i quaranta giorni di ricovero in un centro di trattamento dell'alcolismo. L'attore e regista americano che si è sottoposto alle cure per la terza volta in dodici mesi su Instagram ha scritto:Questa settimana ho concluso la mia permanenza di 40 giorni presso una centro per la riabilitazione dall'alcolismo del quale resto comunque paziente ambulatoriale.prosegui la letturaBen Affleck torna su social ...

Sono trascorsi trenta giorni da quando Ben Affleck è entrato in un rehab di Malibu per disintossicarsi dall'alcol, vizio antico dell'attore 46enne, che negli ...

Ben Affleck - 4 motivi per disintossicarsi : «I tre figli e la ex moglie» : Ben e Casey AffleckBen e Casey AffleckBen e Casey AffleckBen e Casey AffleckBen e Casey AffleckBen e Casey AffleckBen e Casey AffleckBen e Casey AffleckBen e Casey AffleckBen e Casey Affleck«La dipendenza dall’alcol ha un impatto devastante non solo sulla persona che ne soffre, ma anche sulla sua famiglia. E questo Ben lo sa». A parlare è Casey Affleck, fratello del due volte premio Oscar che da ormai quasi un mese è ricoverato in un rehab di ...

Kit Harington nuovo Batman al posto di Ben Affleck? La risposta di Jon Snow de Il Trono di Spade : L'universo cinematografico della DC è in subbuglio dopo il presunto addio di Henry Cavill come Superman, e ora spunta l'ipotesi di Kit Harington come sostituto di Ben Affleck nel ruolo di Batman. Il futuro dell'attore nel franchise è stato messo in dubbio negli ultimi mesi dopo la dichiarazione del regista Matt Reeves che per riavviare la storia dell'Uomo Pipistrello vorrebbe un interprete molto più giovane al timone. Su Internet, alcuni ...

Casey Affleck parla del fratello Ben : 'è un alcolista ed è in rehab' : Ben Affleck di nuovo in rehab Ben Affleck ancora una volta in un centro di riabilitazione per sconfiggere la dipendenza dall'alcool. Una famiglia da Oscar. Se Ben Affleck ne ha vinti due, uno per la sceneggiatura di Will Hunting e uno per Argo, il fratello Casey ne ha vinto un altro, come miglior attore in Manchester by the Sea.prosegui la letturaCasey Affleck parla del fratello ...

Buone notizie sulle condizioni di salute di Ben Affleck. A portarle è suo fratello minore Casey, che sul red carpet del Toronto International Film Festival ha ...

Ben Affleck torna a casa dalla rehab per «fare esercizio» - ma con lui c'è una playmate : Dopo dodici giorni consecutivi passati in una rehab per disintossicarsi, per l'ennesima volta, dall'alcol, Ben Affleck è tornato a casa. L'attore, 46 anni, era stato accompagnato in clinica dall'ex ...

Ben Affleck torna a casa - ma la lotta contro l’alcol continua : Ben Affleck torna a casa. L’attore americano, ricoverato in un rehab due settimane fa per tentare ancora una volta di smettere con l’alcol, è stato fotografato davanti alla sua villa di Los Angeles. Sono le prime immagini di Affleck dopo che appunto la ex moglie Jennifer Garner, lo scorso 22 agosto, lo ha accompagnato in una struttura di Malibu per un nuova battaglia contro il suo vizio più grande: «Resta tutt’ora un paziente della clinica», fa ...

Fan di Ben Affleck contro la coniglietta di Playboy/ Shauna Sexton accusata di essere la causa del suo inferno : Una foto ha scatenato i fan di Ben Affleck, che hanno accusato la coniglietta di Playboy Shauna Sexton di essere la causa delle sue dipendenze. La foto, la polemica e la replica...(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 20:33:00 GMT)

Ben Affleck : sui social tutti contro la coniglietta di Playboy : alquanto torbida la faccenda che riguarda la vita privata di Ben Affleck. Come tutti sanno l'attore da qualche settimana è una clinica riabilitava per curare la sua dipendenza dall'alcol, e Jennifer ...