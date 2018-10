Belen conferma la rottura con Iannone a Striscia

Tapiro d’Oro a Belen per una ‘follia’ in auto : stava festeggiando l’addio a Iannone? L’argentina conferma la rottura con il pilota : Belen Rodriguez riceve il Tapiro d’Oro da Valerio Staffelli e conferma la fine della relazione con Andrea Iannone Belen Rodriguez, beccata dalla Polizia durante una serata milanese scalmanata (VEDI QUI), è stata raggiunta dall’inviato di Striscia La Notizia Valerio Steffelli per la consegna dell’ennesimo Tapiro d’Oro. L’argentina dopo aver giustificato la testa fuori dal tettuccio dell’auto, motivo per ...

Gossip - Belen Rodriguez conferma la rottura con Iannone ma precisa : 'Non faccio le corna' : Belen Rodriguez è "attapirata": la notizia che è stata fermata dalla polizia municipale per una bravata in auto con il fratello Jeremias, ha permesso alla showgirl di conquistare il 26esimo Tapiro d'oro di "Striscia la Notizia". L'argentina, intervistata in esclusiva da Valerio Staffelli, ha confermato il Gossip che la vorrebbe single dopo tanto tempo: la donna, infatti, ha ammesso di aver chiuso la relazione di Andrea Iannone e di essere pronta ...

