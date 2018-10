Bayern Monaco | Sport Bild | spogliatoio insoddisfatto di Kovac

Calcio - Champions League 2018-2019 : il trionfo delle italiane - Real Madrid ko - pari del Bayern Monaco e del Manchester United : E’ andata in archivio questa giornata di Champions League valida per la seconda giornata di incontri della massima competizione calcistica. Una serata che sorride alle italiane viste i netti successi di Juventus contro lo Young Boys (3-0) e della Roma contro Viktoria Plzen (5-0). I risultati a sorpresa non sono mancati. Il Real Madrid perde incredibilmente a Mosca contro il CSKA con rete di Nikola Vlašic ed ora il discorso qualificazione ...

Diretta/ Bayern Monaco-Ajax (risultato finale 1-1) streaming video e tv : traversa di Schone nel recupero! : Diretta Bayern Monaco-Ajax, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita di Champions League, 2^ giornata del girone E.(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 22:47:00 GMT)

Bundesliga - 6a giornata : il Bayern Monaco perde la vetta : Gli uomini di Kovac cadono 2-0 contro l'Hertha Berlino e il Borussia Dortmund, 4-2 al Bayer Leverkusen, si prende il primo posto

Bundesliga : primo k.o. stagionale per il Bayern Monaco - battuto 2-0 dall'Hertha Berlino : come se a Monaco avessero improvvisamente staccato la spina. Il Bayern di Kovac aveva vinto le prime 7 partite stagionali, spesso in scioltezza, ma martedì, nel derby con l'Augsburg, si è fatto ...

Bundesliga - risultati 5a giornata : frena il Bayern Monaco : Gli uomini di Kovac impattano 1-1 con l'Augsburg e mettono fine alla striscia di 4 vittorie consecutive. Werder Brema, 3-1 all'Hertha Berlino, e Borussia Dortmund, 7-0 rifilato al Norimberga, dividono ...

Bundesliga - Bayern Monaco tradito da Neuer : con l'Augsburg è 1-1. E il Werder Brema si avvicina : Bayern Monaco-AUGSBURG 1-1 48' Robben , B, , 86' F.Gotze , A, Battuta d'arresto del Bayern di Kovac, che si fa rimontare nel finale dall'Augsburg e perde due punti. I campioni di Germania sono stati ...

Bundesliga - 4a giornata : quattro su quattro per il Bayern Monaco : Gli uomini di Kovac espugnano la Veltins-Arena di Gelsenkirchen e si confermano capolista a punteggio pieno. A -2 c'è l'Hertha Berlino, 4-2 al Borussia Monchengladbach,; prima vittoria stagionale per ...

Schalke-Bayern Monaco - l’attaccante James Rodriguez sbaglia un gol incredibile [VIDEO] : E’ andata in scena la gara valida per la Bundesliga tra Schalke e Bayern Monaco, grande successo del club ospite per 0-2. La rete del vantaggio è stata siglata da James Rodriguez ma il colombiano è stato protagonista anche di un errore clamoroso, solo davanti alla porta ha mandato incredibilmente fuori il pallone. Per fortuna il Bayern Monaco ha vinto ma che errore dell’ex Real. James Rodriguez open goal miss costing him PB ...