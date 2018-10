Basket | Serie A 2018-2019 | prima giornata Il calendario delle partite | programma | orari

Comincia il campionato di Basket Serie A2 con una doppia diretta su Sportitalia : Sportitalia si conferma partner televisivo nazionale delcampionato di Serie A2 Old Wild West per le stagioni 2018/2019 e 2019/2020 dopo il raggingimento di un accordo biennale con la Lega Nazionale Pallacanestro Nella stagione 2018/2019 Sportitalia (disponibile sul canale 60 del Digitale terrestre e sul canale 225 della piattaforma satellitare Sky) ospiterà in esclusiva le partite dei gironi Est ed Ov...

Basket - Serie A. Cantù - la prima di Pashutin : 'Fermiamo l'asse Cole-Green' : Ci siamo, sabato si parte. La stagione numero 97 della Serie A vedrà la prima palla a due alle 18 sul neutro di Pistoia tra la Sidigas Avellino e la Red October Cantù. Il campo della Scandone è ...

Basket - Serie A 2018-2019 : le sorprese del campionato. Nuovo corso in panchina a Sassari e Bologna : Il campionato ormai è alle porte e tra due giorni scatterà la Serie A. Dopo aver analizzato quali possono essere le favorite per lo Scudetto, oggi si traccerà un bilancio di quelle che possono risultare le sorprese e le outsider della nuova stagione. Chi vuole avere un anno importante è la Dinamo Sassari. In Sardegna c’è stata una vera e propria rivoluzione, con l’obiettivo di ritornare sui livelli che hanno portato i sardi prima ...

Basket - Serie A1 2018-2019 : Schio difende il titolo - ma quante contendenti per lo Scudetto : Si apre questo fine settimana la nuova stagione della Serie A1 di Basket femminile. Un inizio di campionato che avverrà con classifica formula dell’Opening Day, in una due giorni a Torino che vedrà impegnate tutte le dodici partecipanti. Sarà la prima occasione per vedere subito squadre di una A1 che si prospetta davvero spettacolare ed avvincente. A difendere il titolo sarà il Famila Schio, ma per le venete sarà difficile mantenere il ...

Basket - Serie A 2018-2019 : i giovani italiani da seguire in ottica Nazionale - tutte le nuove proposte : Con l’inizio del campionato di Serie A numero 97 della storia del Basket italiano, torna a farsi sentire l’annosa questione riguardante i giocatori italiani, sia affermati che giovani. Questi ultimi non sono molti: in diversi restano a farsi le ossa in A2. Qualcuno, tuttavia, il salto l’ha fatto da più o meno tempo: andiamo a vedere di chi si tratta. Chi ha più impressionato è il nuovo acquisto di Trento Andrea Mezzanotte. ...

Basket - Serie A 2018-2019 : l’Olimpia Milano punta al bis tricolore. Venezia guida il gruppo delle rivali : Dopo la Supercoppa Italia è il momento dell’inizio del campionato. Nel weekend scatta la Serie A e l’Olimpia Milano resta la grande favorita per vincere lo Scudetto 2019. Una vera e propria corazzata quella di Simone Pianigiani, che cercherà di bissare il titolo dello scorso anno in una stagione nella quale Milano vuole essere competitiva anche in campo europeo. Armani Exchange sa comunque che non sarà un successo scontato, anche ...

Basket femminile - Serie A 2018-2019 : le giovani italiane da seguire in ottica Nazionale : Questo fine settimana comincerà la Serie A1 di Basket femminile con l’ormai consueto Opening Day. Da Torino prenderà il via una nuova stagione e soprattutto questo campionato deve essere a tinte azzurre. La grande speranza è quella di vedere molte italiane protagoniste e soprattutto giovani che possono poi diventare importanti anche per la Nazionale di Marco Crespi. Una maglia che conosce benissimo Olbis Futu Andrè, già protagonista nelle ...

Basket - tutte le gare della Serie A 2018-2019 live su Eurosport : Archiviata la finale di Supercoppa Italiana, Eurosport, emittente sportiva numero uno in Europa e Home of Basketball italiana, è pronta ad accogliere sulle proprie piattaforme ogni istante della 97° edizione della Lega Basket Serie A. L’emittente non si limiterà alla trasmissione delle gare, ma ci saranno anche i commenti pre e post match, approfondimenti e […] L'articolo Basket, tutte le gare della Serie A 2018-2019 live su Eurosport è ...

Basket femminile - Serie A 2018-2019 : le rose delle 12 squadre partecipanti. Tra nuovi arrivi e cessioni : Questo fine settimana comincerà la Serie A1 di Basket femminile. Sarà un campionato a dodici squadre con le prime dieci classificate che disputeranno i playoff. Le ultime due faranno un playout al meglio delle 5 partite. La vincente resterà in A1, mentre la perdente disputerà un ulteriore spareggio in casa della vincitrice della Serie A2. Andiamo a vedere tutte le rose delle squadre partecipanti TREOFAN BATTIPAGLIA Le pugliesi dovranno lottare ...

Basket femminile - Serie A 2018-2019 : le rose delle X squadre partecipanti. Tra nuovi arrivi e cessioni : Questo fine settimana comincerà la Serie A1 di Basket femminile. Sarà un campionato a dodici squadre con le prime dieci classificate che disputeranno i playoff. Le ultime due faranno un playout al meglio delle 5 partite. La vincente resterà in A1, mentre la perdente disputerà un ulteriore spareggio in casa della vincitrice della Serie A2. Andiamo a vedere tutte le rose delle squadre partecipanti TREOFAN BATTIPAGLIA Le pugliesi dovranno lottare ...

Basket - Serie A 2018-2019 : le rose delle 16 squadre partecipanti. Tra nuovi arrivi e cessioni : Sta per cominciare il campionato di Serie A, che nella stagione 2018-19 vedrà una caccia spietata all’Olimpia Milano detentrice del titolo tricolore. Chi pronostica un campionato a senso unico, però, sbaglia per vari ordini di motivi, primo fra tutti il fatto che molte squadre sono riuscite a metter su dei roster di ottimo livello. Almeno quattro sembrano in grado, se non di battere le scarpette rosse, almeno di infastidirle seriamente. ...

Club Basket Frascati (serie C Gold/m) ok col brivido - capitan Monetti : «Era importante vincere» : Roma – Si apre con una vittoria col brivido la stagione della serie C Gold maschile del Club Basket Frascati. La squadra di coach Rossella Cecconi si è imposta al supplementare contro il Pass col punteggio di 82-79. «Erano importanti i due punti e li abbiamo presi – commenta soddisfatto capitan Manuel Monetti – Sono contento perchè la prima partita è sempre una mina vagante e portare a casa il risultato è stato fondamentale. ...

Basket - Serie A1 2018/2019 : la griglia di partenza per lo Scudetto. In pole position c’è Milano : La vittoria della Supercoppa Italiana non ha fatto altro che confermare i pronostici della vigilia. L’Olimpia Milano è sempre di più la favorita per vincere lo Scudetto 2019. Una vera e propria corazzata quella di Simone Pianigiani, che cercherà di bissare il titolo dello scorso anno in una stagione nella quale Milano vuole essere competitiva anche in campo europeo. Armani Exchange dunque in pole position in una speciale griglia di ...

Basket - Serie A1 2018/2019 : la griglia di partenza per lo Scudetto. In pole position c’è Milano : La vittoria della Supercoppa Italiana non ha fatto altro che confermare i pronostici della vigilia. L’Olimpia Milano è sempre di più la favorita per vincere lo Scudetto 2019. Una vera e propria corazzata quella di Simone Pianigiani, che cercherà di bissare il titolo dello scorso anno in una stagione nella quale Milano vuole essere competitiva anche in campo europeo. Armani Exchange dunque in pole position in una speciale griglia di ...