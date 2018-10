ilfattoquotidiano

: Barriere autostradali, verso indagine della procura di Avellino lungo la rete - fattoquotidiano : Barriere autostradali, verso indagine della procura di Avellino lungo la rete - a70199617 : GLI ASSASSINI STRADALI#Procura di Avellino verso un'indagine sulle barriere autostradali di tutta Italia - Cascavel47 : Barriere autostradali, verso indagine della procura di Avellino lungo la rete -

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Partendo dall’inchiesta sulle causesciagura del bus caduto in una scarpata, che causò la morte di 40 persone il 28 luglio 2013 su un viadottoA16 Napoli-Canosa, ladipotrebbe aprire un’a livello nazionale sulla sicurezza delleprotettivelaautostradale italiana. Lo apprende l’Ansa da fonti degli uffici giudiziari irpini, nel giorno in cui ha avuto inizio la requisitoria dell’accusa nel processo contro 16 imputati accusati a vario titolo di omicidio colposo plurimo, disastro colposo e lesioni per la tragedia del bus. Secondo la ricostruzione dei pm, diverse furono le cause all’origine di quel disastro. In primis, le condizioni di vetustà del bus, immatricolato nel 1985 e con ben 800mila chilometri percorsi, non sottoposto a regolare revisione. Ma se lefossero state soggette a un’efficace ...