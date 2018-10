Bari | vuole scendere dal bus fuori dall’itinerario | 19enne accoltella l’autista

De Laurentiis - dopo Napoli e Bari vuole comprarsi l'Hajduk Spalato : È il quotidiano Slobodna Dalmacija a lanciare la notizia su un possibile acquisto della squadra croata dello Hajduk Spalato da parte di Aurelio De Laurentiis . Il patron del Napoli dopo aver centrato ...

Dazn vuole le partite del Bari in Serie D (Anteprima Blogo) : Le partite del Bari su Dazn? La trattativa è in corso è la piattaforma del gruppo Perform sarebbe in netto vantaggio su Sky per l’acquisizione dei diritti della squadra pugliese, fallita in estate e finita nelle mani di Aurelio De Laurentiis.Il tempo stringe, anche perché il campionato di Serie D comincia domenica, con i biancorossi che saranno già impegnati nella trasferta insidiosissima di Messina.prosegui la letturaDazn vuole le partite ...

Cumana - la calata dei portoghesi : 'Per fermare questi barBari ci vuole l'Esercito' : BACOLI - Un video girato quest'oggi e pubblicato da Francesco Borrelli, consigliere regionale dei Verdi alla stazione della Cumana di Torregaveta evidenzia la problematica dei portoghesi. 'Veramente ...

Se il Barista vuole farti pagare l’acqua del rubinetto : Estate. tempo di mare, giochi in spiaggia, gelati. Ma anche di vacanze in città da scoprire, code in autostrada e pit stop in autogrill. Tempo, sempre e dovunque, di bicchieri d’acqua fresca e… possibilmente gratis-.0po. “Mi darebbe un bicchiere d’acqua del rubinetto, per favore?” Quante volte vi sarà capitato di ascoltare o pronunciare una richiesta del genere? Chiedere l’acqua, specificando che sia del rubinetto, non ha nulla a che ...