Barcolana 50 | Trieste capitale della vela

Vela – Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport : a Trieste la festa della Barcolana Young : La Vela del futuro pronta per l’ultima tappa 2018 del Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport: a Trieste, il 6 e 7 ottobre, la festa della Barcolana Young Con il primo week end di ottobre e la Barcolana Young organizzata a Trieste dalla Società Velica di Barcola e Grignano si concluderà il Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport 2018 dopo 5 tappe itineranti, che durante la stagione 2018 da nord a sud hanno fatto scoprire, grazie alla Vela, ...

Trieste - Generali primo sponsor della Barcolana : Per questo, come player globale presente in 50 Paesi, desideriamo contribuire ad aprirla ancora di più al mondo, portando la nostra esperienza, i nostri progetti, la nostra capacità imprenditoriale". ...

BOB SINCLAR a Trieste. 6 ottobre per Barcolana50 e per il Burlo Garofolo - Udine 20 : Fabio Donà, direttore marketing di Despar, ha commentato così l'iniziativa: "Al piacere di essere partner di una manifestazione bella e prestigiosa come la Barcolana, che coniuga lo sport e la ...

Barcolana/TRIESTE : SINDACO CONTRO : Proibito: a TRIESTE e nel resto del mondo" e ancora "Con gli organizzatori sono stato chiaro: o sparisce quell'orrore o salta la convenzione con il Comune. Significa stop a 30 mila euro di ...

Barcolana 2018 - “Siamo tutti sulla stessa barca” : il manifesto della regata di Trieste fa arrabbiare la Lega. Ma la Rete lo difende : “We are all on the same boat”, “Siamo tutti sulla stessa barca“. Così si legge sul manifesto della discordia firmato da Marina Abramovic per la cinquantesima edizione della tradizionale regata velica internazionale. Nell’immagine, la stessa Abramovic regge una bandiera su cui sventola il messaggio – il cui riferimento è alla questione migranti – che ha scatenato le polemiche. “Inaccettabile, di ...

Trieste - il caso Barcolana ovvero ‘siamo tutti nello stesso bicchier d’acqua’ : tutti sanno cos’è la Barcolana: la più grande regata al mondo, che si svolge a Trieste agli inizi d’ottobre, in un clima di festa, perché vi partecipano, fianco a fianco, le grandi barche da regata e la bagnarola del vicino di casa. Quest’anno, poi, è la cinquantesima edizione, sicché gli organizzatori, la Società velica di Barcola e Grignano, hanno voluto fare le cose in grande. Usando i contatti fra gli sponsor e l’artista internazionale ...