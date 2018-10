Bankitalia | Problemi dell' Italia non si risolvono con più debito E se temono che

huffingtonpost

: #Bankitalia: Rossi, problemi non si risolvono con piu' debito - @Agenzia_Italia (AGI)05-Oct-2018 11:14:38 - CozzolinoSalvo : #Bankitalia: Rossi, problemi non si risolvono con piu' debito - @Agenzia_Italia (AGI)05-Oct-2018 11:14:38 - LaraAmmendola : @MiyakeEau Forse perché ,credo ,che siamo state in opposizione insieme nel governo passato e x caso avrò condiviso… - andreadortenzio : Visco a lanciano, no a risposte autarchiche a cambi della globalizzazione. Banche centrali non possono risolvere pr… -

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Il problema principale'economiana è lo spreco di risorse: a costi alti non segue una produzione efficiente. A spiegarlo è il direttore generalea Banca d', Salvatore Rossi, nel corso di una lectio magistralis all'Università di Venezia: "L'sa fare un sacco di cose, ma le fa, in complesso, meno e peggio di quanto potrebbe", afferma. Non si dilunga su quale potrebbe essere la soluzionea questione, né su quali siano le cause, ma tiene a precisare che, in ogni caso, non è attraverso l'indebitamento che uno Stato può risolvere i suoi:Le cause di questa situazione sono molteplici e non le discutiamo qui. Una cosa è certa: il problema non si risolve inducendo lo Stato a indebitarsi. Lo Stato può far molto in questo campo spendendo meglio e fissando norme che incentivino l'efficienza.Rossi poi ...