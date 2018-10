eurogamer

: RT @Eurogamer_it: Banjo-Kazooie e Conker sono le novità della gamma di figure di Totaku #Totaku - GameHugITA : RT @Eurogamer_it: Banjo-Kazooie e Conker sono le novità della gamma di figure di Totaku #Totaku - Eurogamer_it : Banjo-Kazooie e Conker sono le novità della gamma di figure di Totaku #Totaku - 4NewsItalia : Banjo - Kazooie ed il simpaticissimo Conker entreranno a far parte della Totaku Collection, li acquisterete? -

(Di venerdì 5 ottobre 2018) Le mascotte di Rareentreranno presto a fare partecollezione offerta da, una linea di statuine collezionabili in stile amiibo, dedicate ai personaggi dei videogiochi.La line-up di, riporta Eurogamer, è stata presentata all'inizio dell'anno con una serie di sei personaggi principalmente associati a PlayStation: Crash Bandicoot, Parappa the Rapper, Sack Boy di LittleBigPlanet, anche Bloodborne's Hunter e molti altri. Lainfatti, visto il successo, si è espansa da allora, e abbiamo quindi visto l'introduzione anche di personaggi come Lara Croft, ma anche di Sonic the Hedgehog, Horizon Zero Dawn, Lemmings, Street Fighter, God of War, Dark Souls e altri ancora., entrambi nei loro classici design del Nintendo 64, saranno disponibili questo autunno, manca una data precisa, per un prezzo di 13 sterline l'una.Read ...