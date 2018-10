Banco BPM | le posizioni corte sul titolo

BORSA ITALIANA OGGI/ Pirelli a -4 - 7% - Banco BPM a +1 - 5% (4 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca un altro rialzo per avvicinarsi ai 21.0000 punti. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 04 Oct 2018 10:47:00 GMT)

BORSA ITALIANA OGGI/ Mediaset a +2 - 1% - Banco BPM a +3 - 2% (3 ottobre 2018) : BORSA ITALIANA news. A Piazza Affari OGGI occhi ancora puntati sullo spread. Non mancano dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 10:47:00 GMT)

Intesa Sanpaolo - Banco BPM - Bper - Ubi. Ecco su chi punta - pro e contro - Blackrock : Quali sono le posizioni del colosso americano Blackrock sulle banche italiane come Intesa Sanpaolo, Banco Bpm, Bper e Ubi? Tutti i dettagli nell'articolo di Elena Del Maso Blackrock, il colosso ...

Il comparto bancario a Piazza Affari si è mosso verso il basso - -7 - 26% - - in forte calo Banco BPM : Andamento depresso per il settore bancario italiano . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Banks . Il FTSE Italia Banks ha chiuso la giornata a quota 9.266,71, ...

Def - il giorno dopo : Ftse Mib -4 - 5% con Banco BPM -10% - UniCredit -8 - 5%. Spread fino a 280 - tassi al 3 - 26% : ... e che è stato fissato al 2,4%, ben oltre l'1,6% auspicato dal ministro dell'economia Giovanni Tria.

Panic selling sulle banche dopo il DEF : guadagnare con crollo azioni Unicredit - Intesa e Banco BPM si può : Fin qui la cronaca della giornata sui mercati con accenno alle previsioni su quello che potrebbe essere l'andamento delle azioni delle banche sul Ftse Mib nelle prossime ore. Charito questo, voglio ...

Banco BPM perfeziona cessione ramo d'azienda a BNP Paribas Securities Services : Banco BPM ha perfezionato la cessione a BNP Paribas Securities Services di un ramo d'azienda destinato all'esercizio delle attività di banca depositaria e fund administration . Il prezzo incassato , ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Banco BPM a -6 - 7% - Intesa Sanpaolo a -5 - 5% (28 settembre 2018) : BORSA ITALIANA news. Sicuramente a Piazza Affari gli occhi OGGI saranno puntati sul Def. Attesi anche diversi dati macroeconomici. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 28 Sep 2018 10:42:00 GMT)

Borsa : Europa in rialzo - a Piazza Affari - +0 - 9% - bene Unicredit e Banco Bpm : Intanto anche l'Ocse ha lanciato l'allarme, mettendo in conto che 'l'espansione dell'economia mondiale forse e' arrivata all'apice' e quest'anno e il prossimo rallentera' l'andatura. L'organizzazione ...

Banco BPM - AQR aumenta le vendite sul titolo : Dal 17 settembre 2018 la società di investimento AQR Capital Management ha ampliato le posizioni corte su Banco BPM dall'1,2% all'1,37%. Lo si apprende dalle comunicazioni della Consob relative alle ...

Borsa Italiana oggi/ Banco BPM a +4 - 3% - Stm a -2% (17 settembre 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari tenta ancora di raggiungere i 21.000 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda oggi. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 15:44:00 GMT)

Bene il comparto bancario a Piazza Affari - +1 - 44% - - notevole balzo in avanti per Banco BPM : Teleborsa, - Andamento tonico per il settore bancario italiano grazie alla scia positiva disegnata dall'EURO STOXX Banks. Il FTSE Italia Banks ha aperto a 9.704,29 con un incremento di 140,1 punti ...

Spunti in acquisto sulle banche. Banco BPM guida i rialzi : Teleborsa, - Si muovono al rialzo i titoli bancari di Piazza Affari che beneficiano dell'andamento dello spread, sotto 230 punti. Il comparto FTSE IT Banks guadagna l'1,5% facendo meglio degli altri ...