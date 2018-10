Banche | ai risparmiatori truffati un «Fondo rimborsi» da 1 | 5 miliardi

Manovra - spunta tesoretto da 1 - 5 miliardi per risarcire i risparmiatori truffati dalle Banche : Un 'tesoretto' da circa 1,5 miliardi di euro da utilizzare in larga parte per risarcire i risparmiatori truffati dalle banche. È il nuovo punto che il M5s ha inserito nella trattativa per la Manovra e ...

Banche Venete - Consob : al via procedura per ristoro risparmiatori : Al via la procedura per la richiesta di ristoro da parte dei risparmiatori danneggiati, che hanno perso i propri soldi investendo in titoli emessi dalle Banche poste in risoluzione a fine 2015, Banca ...

Banche - Consob : al via procedura per ristoro dei risparmiatori : Roma, 24 set., askanews, - Parte la procedura per avviare i ristori per i risparmiatori danneggiati dalla risoluzione di Banca Marche, Banca Etruria, CariFerrara e CariChieti e per quelli colpiti dal ...

Banche - la promessa della Lega : 500 milioni per i risparmiatori truffati : Il sottosegretario Bitonci annuncia che la somma sarà inserita nella manovra, mentre sulla flat tax ci sarebbe un'intesa per...

Banche - Paragone : “Non siamo il governo di Cernobbio. I risparmiatori vanno tutelati tutti - non accetterò furbate” : “tutti i risparmi e tutti i risparmiatori devono essere tutelati, non ci devono essere risparmiatori di serie A e di serie B”. il senatore pentastellato Gianluigi Paragone è intervenuto sui social con un video messaggio sul tema del risparmio e delle Banche. In particolare ha commentato le dichiarazioni del sottosegretario Massimo Bitonci (Lega) che ha comunicato l’avvio delle procedure di risarcimento di 350 soci delle ex ...

Banche venete - rimborsi entro l'anno per 540 risparmiatori che hanno ricorso : Potranno essere oltre 500 i risparmiatori, per la maggioranza riferiti delle Banche venete Popolare di Vicenza e Veneto Banca, che riceveranno un parziale rimborso dopo che il loro ricorso è stato ...

Milleproroghe - emendamento : rimborsi rapidi a risparmiatori Banche : I risparmiatori colpiti dalle crisi bancarie, già destinatari di pronuncia favorevole adottata dall'Arbitro per le controversie finanziarie, potranno chiedere alla Consob di ottenere "tempestivamente" ...

Banche - risparmiatori truffati : rimborso pieno per chi ha fatto ricorso : (Foto Ansa) Un sospiro di sollievo per alcuni dei risparmiatori truffati dalle Banche. Grazie al ricorso all’arbitro Anac, attualmente circa 300 risparmiatori delle 4 Banche, su 1.753 istanze, hanno ottenuto il rimborso pieno, al 100%, delle obbligazioni subordinate. Secondo i dati del Fondo interbancario (Fitd), che gestisce il Fondo di solidarietà, i ricorsi con esito positivo al 20 luglio erano 301, per 11,64 milioni di euro. Il Fondo, ...