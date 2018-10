Azienda ospedaliera Mater Domini | stato di agitazione dei medici

Sanità : super afflusso di pazienti - l’Azienda ospedaliera Antonio Cardarelli attiva l’unità di crisi : A causa dell’altissimo numero di accessi che si stanno registrando negli ultimi giorni ed in particolare dal pomeriggio di ieri, la Direzione strategica dell’Azienda Ospedaliera Antonio Cardarelli ha attivato dalle ore 7 di questa mattina l’unità di crisi per la gestione del super afflusso. L’attività dell’unità di crisi, come ormai da prassi, si avvale dei protocolli definiti assieme alla Direzione sanitaria e del supporto di tutti i ...