Autostrade valuta di fare causa Patuano | Decideremo nell' interesse degli

Autostrade : valutazione non prescritta : 18.53 "Sono integralmente rigettate" da Autostrade "le contestazioni sull'inedeguatezza delle procedure di controllo da sempre applicate,attraverso il contratto di convenzione con SPEA attivo dal 1985". Così Autostrade sulla relazione della Commissione ispettiva del Mit. Sulla "contestata assenza del documento su valutazione della sicurezza", la società chiarisce: "tale documento è prescritto solo per infrastrutture situate nelle zone sismiche ...

Ponte Morandi - Commissione del Mit : “Autostrade non eseguì valutazione di sicurezza. Ma disse di sì alla Vigilanza” : La valutazione di sicurezza del viadotto Polcevera richiesta ad Autostrade per l’Italia “non esiste, non essendo stata eseguita la valutazione di sicurezza del viadotto Polcevera”. È quanto scrive la Commissione ispettiva del Mit nella relazione sul crollo del Ponte Morandi a Genova, lo scorso 14 agosto. La Commissione “ha ribadito la propria richiesta” il 31 agosto e “ha appreso che, contrariamente a quanto ...

Ponte Morandi - Autostrade per l’Italia : “Cda non può fare valutazioni tecniche né stabilire urgenze” : “Non è compito né facoltà del consiglio d’Amministrazione fare una valutazione tecnica dei progetti né stabilire l’urgenza o la somma urgenza (ai sensi del Decreto Legislativo n. 50 del 2016). Questa valutazione è un obbligo infatti dei responsabili tecnici qualificati come committenti, che in tali casi non necessitano di autorizzazione da parte del consiglio d’Amministrazione e per le fattispecie di urgenza e di somma urgenza non hanno ...