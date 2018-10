Autobiografia Totti | stasera lo speciale su Sky

FRANCESCO TOTTI - LIBRO "UN CAPITANO" : PRESENTAZIONE Autobiografia AL COLOSSEO/ Lippi : "Una vita legata a Roma" : FRANCESCO TOTTI, "Un capitano": PRESENTAZIONE AUTOBIOGRAFIA al COLOSSEO. Quando il Pupone diede a Spalletti del "vigliacco": la rissa sfiorata negli spogliatoi di Bergamo.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 23:53:00 GMT)

Totti al Colosseo per la presentazione dell'Autobiografia : "Emozione unica" : Francesco Totti. ANSA La cornice più bella che potrebbe esserci a Roma, l'uomo più amato di Roma, almeno dalla sponda giallorossa: questa sera Francesco Totti ha presentato la sua autobiografia "Un ...

Francesco Totti presenta - ora - la sua Autobiografia al Colosseo : Buon compleanno Francesco @Totti #ASRoma pic.twitter.com/Ck2Btgny8O - AS Roma , @OfficialASRoma, 27 settembre 2018 In fila per un'occasione speciale Oltre cento persone, scrive Sport Mediaset , hanno ...

Francesco Totti presenta (ora) la sua Autobiografia al Colosseo : Tutti in coda ad attendere la mezzanotte. No, non è uscito l’ultimo smartphone o qualche altra diavoleria tecnologica ma un libro, vero, fatto di carta e inchiostro. No, non un libro qualunque ma l’autobiografia di Francesco Totti, per tutti i romanisti, e non solo, il Capitano. Questa è la scena che è stata immortalata davanti alle dodici librerie Mondadori Bookstore che hanno deciso di rimanere aperte fino alle ...

Totti - festa speciale al Colosseo per compleanno e Autobiografia : Al Colosseo serata di gala nel giorno del 42° compleanno di Francesco Totti. L'occasione è la presentazione del libro "Un Capitano" scritto dal leggendario numero 10 giallorosso insieme a Paolo Condò. ...

Totti Spalletti litigio - altro retroscena dall'Autobiografia : 'A Bergamo ci separarono in quattro' : ... infatti, l'ex capitano giallorosso presenterà al Colosseo la sua autobiografia, "Un capitano", davanti ad amici e colleghi, tra cui quelli della Roma scudettata del 2001 e i campioni del mondo ...

Totti : esce l'Autobiografia Un capitano : ... a 38 anni e 59 giorni Totti diventa il goleador più anziano della Champions League Totti e l'autobiografia "Un capitano": presentazione al Colosseo Campione d'Italia nel 2001 e del mondo con la ...

Roma - Baldini lascia : il motivo nell'Autobiografia di Totti? : Non c'è pace per la Roma. Franco Baldini si è dimesso dal Comitato Esecutivo del club. Il motivo sarebbe da attribuire alle parole di Francesco Totti nella sua autobiografia in uscita domani. L'ex ...

'Un Capitano' - l'Autobiografia di Totti in vendita in anteprima a Roma dalle 24. Presentazione domani sera al Colosseo : ... dove Totti presenterà il suo libro a una platea di amici, autorità del mondo del calcio e giornalisti. Sicura la presenza sul palco di Marcello Lippi, Daniele De Rossi e Antonio Cassano , che ...

Totti - il crac e le lacrime : "Così cominciò il mio mondiale". In uscita l'Autobiografia : Lo scontro con Richard Vanigli che causò l'infortunio di Totti nel 2006. Getty crac. La scalata al titolo mondiale comincia così, con un perone che si spezza, domenica 19 febbraio 2006, pochi minuti ...

Totti - 300 invitati alla presentazione dell'Autobiografia. Non c'è Spalletti : Il tecnico nerazzurro: "Mi dispiace non esserci ma le scelte degli invitati le deve fare lui. Degli invitati".