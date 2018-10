Auto rubata | donna arrestata per il tentato ' cavallo di ritorno'

Pavia : trasportano merce rubata in Auto - tre uomini denunciati : Milano, 2 ott. (AdnKronos) - Sono stati fermati per un normale controllo stradale, ma si è scoperto che trasportavano merce rubata. Tre uomini sono stati denunciati dai carabinieri, nel pavese. I tre, un 25enne e un 26enne di origine albanese e un 45enne italiano, pregiudicati, sono stati fermati ne

Parla la donna investita da due rom minorenni in fuga a bordo di un'Auto rubata : "Per loro ero un birillo" : Due rom minorenni hanno rubato un"automobile e si sono messi a guidare all"impazzata, finché non hanno centrato in piena una donna, rischiando di ammazzarla.Viva per miracolo, la sopravvissuta - in ospedale con una lunga prognosi - Parla e si sfoga a Il Messaggero, raccontando quegli attimi di terrore: "La macchina guidata da quei due nomadi non ha provato nemmeno a schivarmi, non ha frenato, ha puntato dritto e mi ha buttato giù come un ...

Roma - rom minorenni in fuga sull'Auto rubata investono una donna : è grave : Quattordici e quindici anni appena, rubano un'auto, seminano il panico lungo la via Casilina, poi intercettati da una volante di polizia fuggono all'alt e nella loro folle corsa travolgono...

Sfrecciava in tangenziale con un'Auto rubata sei anni fa - stangato : TREVISO Circolava lungo la tangenziale di Treviso con un veicolo sprovvisto di revisione e con i relativi documenti che ne falsificavano la scadenza. L'escamotage non è sfuggito agli agenti della ...

Preso con l'Auto rubata : un jammer annienta l'antifurto satellitare : Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Poggioreale hanno arrestato Pasquale De Micco, 45 anni, napoletano per il reato di furto aggravato. Mentre percorrevano la strada Vicinale Mulino ...

Giallo a Roma : Auto rubata insegue ed investe un'anziana - grave la donna : Giallo a Roma. Alla Balduina - area urbana del Municipio Roma XIV appartenente al quartiere Trionfale ed adagiata sul versante meridionale di Monte Mario - una donna di settanta anni è stata investita e schiacciata da un'auto, risultata rubata. La donna è stata ricoverata in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita. La macchina, una Opel Astra, invece, è stata ritrovata bruciata poco lontano dal luogo dell'incidente. La vicenda, riportata ...

Roma : In Auto con pistola rubata - un arresto : Roma – I Carabinieri della Stazione Roma Tor Sapienza hanno arrestato un Romano di 34 anni, con precedenti, con le accuse di porto illegale di arma da fuoco e ricettazione. L’uomo si trovava a bordo dell’auto, condotta da un suo amico, insieme ad altri conoscenti quando e’ stata fermata per un controllo mentre stava percorrendo via Matteo Civitali: durante le verifiche, il 34enne e’ parso molto agitato, motivo per ...

Rinvenuta nel Fasanese Auto rubata a Torre Canne : FASANO - Quando la collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine da i suoi frutti. A Fasano i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della locale compagnia, sulla strada statale 379 lungo ...

Rom in fuga gettano la slot machine rubata contro l'Auto dei carabinieri - poi si schiantano : condannato l'autista : Hanno scaraventato a tutta velocità una slot machine appena rubata contro un'auto dei carabinieri per sfuggire all'arresto. Poi si sono schiantati contro le mura di una villetta di campagna, riuscendo ...

Chiede 'riscatto' per restituire Auto rubata : 22enne arrestato a Catania : Catania - La Polizia di Stato di Catania ha arrestato Domenico Agatino Cannavò, di 22 anni, per tentata estorsione aggravata, in concorso con persone da identificare, col metodo del "cavallo di ...

Roma : Borghesiana - arrestati 3 minori sorpresi a smontare Auto rubata : Roma – I Carabinieri della stazione di Roma Tor Vergata hanno arrestato 3 minorenni, di cui due Romani di 17 e 16 anni e uno di nazionalita’ francese di 14 anni, tutti nullafacenti e gia’ noti alle forze dell’ordine con l’accusa di riciclaggio in concorso e hanno denunciato una ragazza Romana di 21 anni, per lo stesso reato. Il 14enne e’ stato anche denunciato per falsa attestazione a pubblico ufficiale sulla ...