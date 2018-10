Atterraggio emergenza - volo Albawings : ANSA, - ANCONA, 5 OTT - L'aereo atterrato per un'emergenza all'aeroporto di Ancona Falconara non è di Blue Panorama Airlines. Lo precisa in una nota la compagnia aerea, smentendo che un suo velivolo ...

Atterraggio emergenza aeroporto Ancona : ANSA, - FALCONARA MARITTIMA, Ancona,, 5 OTT - Atterraggio di emergenza poco prima delle 11 all'aeroporto delle Marche di Ancona Falconara. Un 737 della Blue Panorama, in transito sopra lo scalo, ha ...

Serbia - malore per un passeggero : Atterraggio d’emergenza a Belgrado : Un Boeing 737-800 della compagnia Transavia Airlines in volo da Salonicco (Grecia) ad Amsterdam (Olanda) ha effettuato nel primo pomeriggio un atterraggio di emergenza all’aeroporto Nikola Tesla di Belgrado a causa di un malore accusato da un passeggero. Da quanto riferito dai media, l’atterraggio è avvenuto in condizioni di sicurezza e non vi è stata alcuna conseguenza per i 199 passeggeri a bordo e i sei membri ...

Atterraggio di emergenza per volo Roma-Ginevra : roma, 16 set., AdnKronos, - Un aereo Alitalia in volo da Roma Fiumicino a Ginevra, l'AZ568, è tornato indietro ieri poco dopo il decollo, avvenuto intorno alle 21,27, a causa del danneggiamento di uno ...

Volatile dentro il motore : Atterraggio di emergenza per un volo di EasyJet diretto a Milano : Paura a bordo di un volo EasyJet partito da Lamezia Terme e diretto a Milano. Il motivo? Il più classico dei birdstrike. Insomma, un Volatile è finito dentro il motore, costringendo il pilota in capo a fare un atterraggio di emergenza per evitare danni al motore stesso e un epilogo drammatico.Si tratta dell"airbus 319 della compagnia low-cost britannica, con a bordo 157 passeggeri diretti a Malpensa. Per loro, però, il rientro all"ombra della ...

Atterraggio di emergenza per un volo diretto a Ibiza : "Turista morta per overdose" : I testimoni: "Si comportava in modo strano, era andato in bagno diverse volte poi ha cominciato a tremare". Inutile il...

Alitalia - bambina muore in volo a 2 anni : inutile l'Atterraggio di emergenza a Bari : Una bambina libanese è deceduta a bordo di un aereo Alitalia mentre da Beirut si stava dirigendo a Roma insieme ai genitori. La bimba, di appena due anni, soffriva di problemi di salute e il viaggio ad alta quota non gli ha dato scampo, è morto a causa di un arresto cardiaco. bambina di 2 anni muore su un volo Alitalia Il comandante del volo Alitalia aveva avvisato i genitori della piccola che il viaggio in aereo non sarebbe stato sicuro ma la ...

