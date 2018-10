Attaccata sede Sos Mediterranée Francia

È stata Attaccata la sede di Tripoli della National Oil Corporation - la compagnia petrolifera nazionale libica : Uomini armati hanno attaccato la sede di Tripoli della National Oil Corporation, la compagnia petrolifera nazionale della Libia: secondo Al Jazeera almeno due dipendenti della società sono morti, e altri dieci sono stati feriti. Le forze di sicurezza libiche che sono The post È stata attaccata la sede di Tripoli della National Oil Corporation, la compagnia petrolifera nazionale libica appeared first on Il Post.