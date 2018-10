Atrofia muscolare spinale Sma | la sfida è lo screening neonatale

Atrofia muscolare spinale : in cento piazze italiane la “Scatola dei Sogni” di Famiglie Sma : Una “Scatola dei Sogni” come regalo per chi dona, per chi sceglie di contribuire alla ricerca sull’Atrofia muscolare spinale. Uno scambio di solidarietà che sabato 29 e domenica 30 settembre si farà spazio in 100 piazze d’Italia, da Nord a Sud della penisola, nelle Isole, nelle grandi città e nei piccoli Comuni, grazie ai banchetti dei volontari di Famiglie Sma. «Non è coraggio senza pazienza, non è gioia senza fatica» si legge nella colorata ...